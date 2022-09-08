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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

08.09.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferencvaros: 3 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Groupama Arena

Hakemler: Fabio Maresca, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Knoester, Mmaee, Civic, Vecsei, Besic, Nguen, Zachariassen, Traore, Boli (Dk. 20 Botka)

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 5 ve 44 (penaltıdan) Nguen, Dk. 29 Traore (Ferencvaros) Dk. 39 Gomez (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 16 Civic (Ferencvaros)

Sarı kartlar: Dk. 41 Besic (Ferencvaros), Dk. 42 Bardhi (Trabzonspor)

BUDAPEŞTE (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında ilk yarıyı 3-1 yenik kapattı.

5. dakikada gelişen ilk etkili atakta ev sahibi takım golü buldu. Vecsei'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Nguen, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada Larsen'in bileğine basan Frencevaros oyuncusu Civic, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

24. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Dibusz sol direk dibinden yatarak topu güçlükle çıkardı.

25. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Gomez'in şutunda, Dibusz yatarak tehlikeyi önledi.

26. dakikada ceza yayı üzerinden Gomez'in şutunda kaleci Dibusz, sol tarafına yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

29. dakikada Frencevaros, ikinci golü buldu. Nguen'in solda yerden pasına hareketlenen Traore, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin yanından dokunarak topu filelere gönderdi: 2-0.

39. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bakasetas, orta alandan kaptığı topla ilerleyerek meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Gomez'e bıraktı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1

43. dakikada Zachariassen'in sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Hugo, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Nguen, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin ters köşesinden filelere yolladı: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Macaristan ferencvaroş

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