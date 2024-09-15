Füze İsrail'in merkezine düştü! Husiler ülkeyi kalbinden vurdu: Sirenleri duyunca sığınaklara kaçmaya çalıştılar

İsrail'in Filistin'deki katliamı sürerken bir yandan da Lübnan ve Yemen ile devam eden çatışmalar Orta Doğu'daki gerginliği artırıyor. Son olarak Yemen'den İsrail'e balistik füze atıldı. Saldırıyı üstlenen Husiler "Coğrafi engeller (uzun mesafeler), ABD-İngiliz saldırganlığı ile casusluk ve müdahale sistemleri, Yemen'in Filistin'i desteklemesine engel olmayacaktır" dedi. Füze üzerine çalan sirenleri duyan İsraillerden sığınaklara kaçmaya çalışırken yaralananlar oldu.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA SİRENLER ÇALDI

İsrail Savunma Kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen’den İsrail topraklarına karadan karaya balistik füze fırlatıldığını duyurdu. Füze saldırısının ardından yerel saatle 06.30 sıralarında ülkede siren sesleri duyuldu.

İSRAİL'İN MERKEZİNE DÜŞTÜ

Yerel kaynaklara göre füze, ülkenin merkezindeki Ben Shemen ormanında boş bir alana düştü, füze parçaları Ben Gurion Havaalanı’na yaklaşık 6 kilometre mesafede yangın çıkmasına yol açtı. Önleyici füzelerden düşen şarapnelin Tel Aviv’in yaklaşık 25 kilometre doğusundaki Modiin’de bir tren istasyonunda hasar oluşmasına neden olduğu belirtildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle sirenler çaldığı sırada sığınaklara gitmeye çalışan 9 kişinin hafif yaralandığı ve tedavi edildiği ifade edildi.

İsrail, füzenin İsrail hava sahasına girmesinin neden engellenemediğini ve füzenin hava savunma sistemi tarafından kısmen engellenip engellenmediğini belirlemek üzere bir soruşturma başlattı.

İran destekli Yemen’deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısının İsrail’in hava sahasının saldırılara karşı tamamen savunmasız olduğunu gösterdiği belirtildi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA: DÜŞMAN SAVUNMASI FÜZEMİZİ ÖNLEYEMEDİ

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X hesabından yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Füze, tahminen 2 bin 40 kilometre mesafeyi yaklaşık 11,5 dakikada kat ederek hedefine ulaşmayı başardı ve düşman savunması bunu önleyemedi.

Coğrafi engeller (uzun mesafeler), ABD-İngiliz saldırganlığı ile casusluk ve müdahale sistemleri, Yemen'in Filistin'i desteklemesine engel olmayacaktır. Hava kuvvetlerimiz, işgal altındaki Filistin'in Yafa kentindeki askeri hedefe nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi."

HUSİLER İSRAİL HAVA SAVUNMASINI 3’ÜNCÜ KEZ AŞTI

Husiler, son 11 ayda İsrail topraklarını balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçları ile hedef almış saldırıların büyük bir kısmı engellenmişti. Ancak Husiler, İsrail’in hava savunma sistemini daha önce 2 kez aşmayı başarmıştı.

Husiler’e ait bir seyir füzesi, mart ayında Eilat şehri yakınlarındaki açık bir araziye düşmüş, temmuz ayında ise Tel Aviv’e düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 50 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır