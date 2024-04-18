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Gagasıyla gözünün arasında... Kuşlarla Afrika'dan geliyor! 'Ölümcül hastalığın taşıyıcısı' Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

18.04.2024 10:24
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Kene vakaları yeniden baş gösterdi.Uzman veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun Afrika'dan göç eden doğu cılıbıtı kuşunda kene tespit edildiğini söyledi. Coşkun "Doğu cılıbıtı, Güney Afrika'dan Hazar Denizi'ne, hatta Finlandiya'ya kadar görülebiliyor. Göç ederken üzerindeki bu kene de onunla göç ediyor" dedi. Kuş fotoğrafını inceleyen Coşkun iki tarafta da gaga ile gözü arasındaki iki ayrı keneye dikkat çekip "Keneler birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Gagasıyla gözünün arasında... Kuşlarla Afrika'dan geliyor! 'Ölümcül hastalığın taşıyıcısı' Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte kene vakaları da görülmeye başlandı. Erzurum'da kısa süre önce bir kişi, bu nedenle hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sebepli ölüm sonrasında özellikle kırsal alanlarda kene korkusu arttı. Uzman veteriner hekim ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, yoğun şekilde kene görülmeye başlandığına dikkati çekerek, uyarılarda bulundu.

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Doğada dolaşırken, özellikle doğa fotoğrafçılarının uzun pantolon giyip, çoraplarını üzerine çekmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gökçe Coşkun, şu uyarılarda bulundu:

“Islak çayırlık alanlarda dolaşırken dikkat edin. Küçükbaş hayvanların dolaştığı alanlarda daha fazla kene görülebilir. Doğa gezisi sonrasında eve gelir gelmez vücudunuzu kontrol edin. Kasık bölgesi, saç dipleri özellikle önemli. Kene tutunduysa çıkartırken dikkatli olun. Kafa bölgesini tutup çıkartmanız önemli. Kene tutunması sonrası mide bulantısı, baş dönmesi ve ateş yükselmesi belirtileri olursa hemen sağlık kuruluşuna başvurun. Köpek ve kedileriniz varsa mutlaka dış parazit tedavilerini ve koruyucu tasma önlemlerini yaptırın. Kedi ve köpeklerde dış parazit ilaçları kenenin gelmesini değil, üzerinde kan emmeye başladığı an ölmesini sağlar."

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AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN KUŞTA GÖRÜLDÜ

Diğer yandan, kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde önceki gün görüntülenen nadir türlerden doğu cılıbıtında kene tespit edildi. Güney Afrika göçmeni kuş fotoğrafını inceleyen uzman veteriner hekim Coşkun, iki tarafta da gaga ile gözü arasındaki iki ayrı keneye dikkati çekerek, “Doğu cılıbıtı, Güney Afrika'dan Hazar Denizi'ne ve hatta Finlandiya'ya kadar görülebiliyor. Göç ederken üzerindeki bu kene de onunla göç ediyor. Harita doğu cılıbıtının görülen yerleri. Göç kuzeye doğru ve bu kene güneyden gelmiş olmalı. Afrika veya Arap yarımadası olası noktalar. Yaz aylarının gelmesiyle beraber kene popülasyonu oldukça artmasının önemli bir nedeni de kuş göç yoğunluğu. Farklı kıtalardan çok sayıda kuşun keneyle beraber ülkemize girdiğini görebiliyoruz. En son ülkemizde nadir olarak görülebilen doğu cılıbıtının üzerinde bile iki keneyle karşılaştık. Bu da farklı kıtalardaki çeşitli hastalıkların kene aracılığıyla ülkemize girmesine neden olabilir. Keneler birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olabiliyor. KKKA, Lyme hastalığı, Q ateşi, kene kaynaklı ensefalit, Akdeniz benekli ateşi, monositik erlihyoz, granülositik erlihyoz, babezyoz gibi hastalık türlerine sebebiyet verebiliyor. Eğer bu kene köpeğiniz veya sizi ısırdığında bu tür bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. Onun için siz ve köpeğinizi özellikle kontrol etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

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Gökçe Coşkun ayrıca piknik, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler sonrasında insanlar için mutlaka saç ve kasık bölgeleri, evcil hayvanlar için de pati, kulak araları, kulak içi ve dışı ile burun bölgelerinin en sık kene yapışan bölgeler olduğu ve iyi kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Kene yapışmış ve nasıl çıkarılacağı bilinmiyorsa dokunulmamasını da söyleyen Coşkun, “Bunu yapmayın. Köpeğinizi veteriner hekime götürün, kendinize yapışmış ise de bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeniz önemli. Çünkü kafa bölgesinin doğru şekilde çıkarılması önem arz ediyor" diye konuştu. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kene Afrika göçmen kuşlar
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