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Galata Kulesi turuncuya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla tarihi kuleyi şiddetle mücadelenin sembol rengi turuncuyla aydınlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Galata Kulesi, şiddetle mücadelenin sembol rengi turuncuyla aydınlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü'nce Galata Kulesi'nde cuma akşamı başlatılan turuncu ışıklı aydınlatma, 26 Kasım Pazartesi günü güneş doğuncaya kadar sürecek.

Bu arada, farklı renkle aydınlatılan tarihi kule, İstanbul'da görsel bir şölen oluşturdu.

Aydınlatma, fotoğraf ve video çekmeyi seven vatandaşlara Boğaziçi'nde yılda bir kez yakalayabilecekleri renkleri sunuyor.

- "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria'nın öldürülmesi ve yankıları nedeniyle, 17 Aralık 1999'da 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verdi.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni de 2011'de imzaladı. Sözleşme, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.

Dünya Sağlık Örgütü, cinsiyete dayalı şiddeti, kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran ya da bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı ya da özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlıyor.

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