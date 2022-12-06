Galataport çalışma saatleri nedir? Galataport saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Galataport projesinin açılışı, Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortaklığıyla 29 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştır. İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında, Haliç ile kesiştiği alanda yer alan Galataport bir kruvaziyer limanı ve karma kullanımlı tesis olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük yatırımlarla açılışı yapılan Galataport, 1.2 km’lik sahil şeridini de kapsayarak önemli bir proje olarak yerini almaktadır. Çalışma saatleri içerisinde ziyaretçilerine birçok imkân sunar.

Galataport saat kaçta açılıyor?

Mahalle konseptiyle tasarlanan mimarisi sayesinde tarihi dokuyla da uyum sağlayan Galataport çalışma saatleri dâhilinde ziyaretçilerine pek çok imkân sağlar. İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan ve hem yerli hem yabancı olmak üzere yılda 25 milyon ziyaretçi ağırlayan Galataport açılış saati hafta içi her sabah saat 10.00’dır. Bu saatten itibaren ziyaret etmek isteyen ve imkânlarından faydalanmak isteyen ziyaretçiler için hizmete başlar.

Galataport saat kaçta kapanıyor?

Kültür-sanat, gastronomi, alışveriş ve çalışma olanakları sağlayan tesisin ulaşım kolaylığı açısından da avantajları bulunur. Galataport çalışma saatleri içerisinde bu hizmetlerden yararlanmak mümkündür. İçerisinde pek çok mağaza, restoran, kültür ve sanat etkinliği ve eşsiz Boğaz manzarası sunan Galataport kapanış saati hafta içi her akşam saat 22.00 olarak belirlenmiştir. Bu saatler mağaza, restoran ya da kafelerin çalışma saatlerini belirlemesine göre farklılık gösterebilir.

Galataport cumartesi pazar açılış ve kapanış saati kaçtır?

Galataport hafta içi olduğu gibi hafta sonu da cumartesi ve pazar olmak üzere hizmetine devam etmektedir. Bu bakımdan Galataport çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu için benzerlik teşkil etmektedir. Galataport hafta sonu çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Cumartesi ve pazar: Sabah saat 10.00’dan 22.00’a kadar

Resmî ve dinî bayramlarda çalışma saatleri Galataport ve Galataport’un içinde yer alan mağazalar, restoranlar ve çalışma yerlerine göre farklılık oluşturabilir. Ziyaretçiler çalışma saatlerinin takibi için internet sitesi ya da mobil uygulamadan yararlanabilir.



