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  4. Galataport'ta silahlı saldırı! Müşteriler panik halinde kaçtı

Galataport'ta silahlı saldırı! Müşteriler panik halinde kaçtı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.09.2024 00:03
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İstanbul Galataport'ta bulunan restoranda yemek yiyen iş insanı E.E. garsonlarla yaşadığı tartışmanın ardından mekandan çıkartılmak istenince silahlına sarıldı ve üç el ateş etti. Restoranda ve AVM'de bulunan müşteriler panik halinde kaçtı.

Galataport'ta silahlı saldırı! Müşteriler panik halinde kaçtı

İstanbul Galataport AVM'de bir restoranda bir şahıs bilinmeyen bir nedenle üç el ateş etti. Mekanda bulunan müşteriler ve AVM'nin içinde alışveriş yapanlar panikle kaçtı.

GARSONLARLA TARTIŞINCA BELİNDEN SİLAHI ÇIKARTIP ATEŞ ETTİ!

HalkTv'nin haberine göre; dehşet verici olayın, ailesiyle restorana giden iş insanı E.E., yemeği yedikten gelen hesaba itirazı ile başladı. Hesaba itiraz ettikten sonra çay ve su isteyen müşteriye, istedikleri gelmeyince garsonlarla tartışma yaşandı.

Tartışma büyüyünce mekandan çıkartılan şüpheli iddialara göre garsonlarla fiziksel kavgaya başlayınca belinden silahı çıkartıp üç el ateş etti.

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restoran Alışveriş merkezi
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