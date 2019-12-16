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Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu Chemik Police

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:34 | Son Güncelleme

  Polonya ekibi Chemik Police, CEV Kupası'nda yarın Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu Chemik Police

Ferhat Akbaş: "İstanbul'da kazanmak için sahaya çıkacağız"
İSTANBUL,(DHA) -
Polonya ekibi Chemik Police, CEV Kupası'nda yarın Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Chemik Police Başantrenörü Ferhat Akbaş, "İstanbul'a kazanmak için geliyoruz. İstediğimiz oyunu oynayarak amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
Chemik Police, 2020 Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller rövanş maçında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile mücadele edecek. Turu geçen ekip CEV Cup 8'li finallerde Sanaya Libby's La Laguna - Partizani Tirana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FERHAT AKBAŞ: "İSTANBUL'DA KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
Yeni sezonda Polonya'nın en önemli voleybol takımlarından biri olan Chemik Police, Ferhat Akbaş yönetiminde ligde 13, Süper Kupa'da 1 ve CEV Kupası'nda da 1 maçını kazanarak yeni sezonda sahaya çıktığı 15 maçta galip geldi.
Ligde elde ettikleri seri ile ilgili konuşan Akbaş, "Açıkçası yakaladığımız formdan dolayı oldukça mutluyum. Oyuncularım ligin ilk yarısını lider tamamlarken, rakiplerine sadece 8 set verdi. Polonya gibi bir ligde bunu başarmak önemliydi ama daha ligin yarısı geride kaldı ve önümüzde daha çok maçımız var" dedi.
Akbaş, CEV Kupası rövanşıyla ilgili olarak ise "İlk maçta baştan sona üstün taraf bizdik. Evimizdeki oyunu İstanbul'da da sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz. Elbette İstanbul'a kazanmak için geliyoruz. İstediğimiz oyunu oynayarak amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu Chemik Police

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