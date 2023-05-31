Galatasaray'ın taraftarı sonrası Ahmet Çakar'ın sözleri gündem oldu! "Anasının ak sütü gibi" dedi! Galatasaraylı taraftarlar ayaklandı...

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray'da şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında yankıları sürerken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar Sarı-Kırmızılılar'ın bu şampiyonluğuna dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Karşılaşma öncesi de açıklamalarda bulunan Çakar, "Siz dua edin ki, Dortmund maçını seyrettiniz. Şu anda Galatasaraylı oyuncular, Dortmund oyuncuları gibi rehavette ise bu akşam çok sıkıntılı olur." ifadelerini kullanırken, usta yorumcunun bu sözleri Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ise "Galatasaray anasının ak sütü gibi bir şampiyonluk kazandı" ifadelerini kullanırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar Çakar'a tepkisini sürdürdü.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMESİ

