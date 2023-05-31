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Galatasaray'ın taraftarı sonrası Ahmet Çakar'ın sözleri gündem oldu! "Anasının ak sütü gibi" dedi! Galatasaraylı taraftarlar ayaklandı...

31.05.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftası itibarıyla 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu devam ederken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluğuna dair değerlendirmesi gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın taraftarı sonrası Ahmet Çakar'ın sözleri gündem oldu! "Anasının ak sütü gibi" dedi! Galatasaraylı taraftarlar ayaklandı...

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray'da şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında yankıları sürerken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar Sarı-Kırmızılılar'ın bu şampiyonluğuna dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

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Karşılaşma öncesi de açıklamalarda bulunan Çakar, "Siz dua edin ki, Dortmund maçını seyrettiniz. Şu anda Galatasaraylı oyuncular, Dortmund oyuncuları gibi rehavette ise bu akşam çok sıkıntılı olur." ifadelerini kullanırken, usta yorumcunun bu sözleri Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ise "Galatasaray anasının ak sütü gibi bir şampiyonluk kazandı" ifadelerini kullanırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar Çakar'a tepkisini sürdürdü.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMESİ

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