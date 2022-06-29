Galatasaraylı girdi, Fenerbahçeli çıktı! 33 günlük komadan bambaşka biri gibi uyandı

Koç Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak görev yapan 45 yaşındaki Engin Akkaya, bir sabah başını yastıktan kaldırdıktan sonra ense ve başında bir anda başlayan dayanılmaz ağrılar nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 33 gün komada ölüm-kalım savaşı veren Akkaya, Galatasaraylı girdiği komadan Fenerbahçeli olarak uyandı. Akkaya'nın hayatındaki değişim bununla kalmazken, o günden sonra gülme ve ağlama yetisini kaybeden Akkaya'nın gözleri de her şeyi çift görmeye başladı.

33 GÜN KOMADA KALDI, BAŞBAŞKA BİRİ GİBİ UYANDI

Sabah'tan Bulut Yamandağ ve Çağrı Oğuz'un haberine göre 23 yıldır kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak görev yapan Engin Akkaya(45), bundan tam 15 yıl önce takvim yaprakları 14 Temmuz 2007'yi gösterdiğinde beyin kanaması geçirdi. Sabah başını yastıktan kaldırdıktan kısa bir süre sonra ense ve başında bir anda başlayan dayanılmaz ağrılar nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, tam 33 gün komada ölüm-kalım savaşı verdi. Uyandığında ise bambaşka biriydi...

Komadan önce koyu bir Galatasaray taraftarı olan Akkaya 33 günlük uykunun ardından kendisini sarının yanına da kırmızı yerine laciverti yakıştıran biri olarak buldu.

Yaşadığı rahatsızlık sadece sevdalısı olduğu takımını da değiştirmedi, Akkaya 15 yıl önce taburcu olduğu o günden beridir bir daha ne gülebildi ne de ağlayabildi... Bu da yetmedi iki gözü her şeyi çift görmeye başladı. Akkaya tamamıyla değişen hayatını anlattı.

"HAYATTA OLMAMIN MUCİZE OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Beyin kanaması geçirdiği sabahı anlatan Engin Akkaya "23 Yıl kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde çalışıyorum. O gün de işbaşı yapmak için kalktım. Sabah 6.30 sıralarıydı, ensemden ve başımdan inanılmaz bir ağrı vurmaya başladı. En son ambulansta olduğumu hatırlıyorum, 33 günlük komadan sonra kendimi hastane odasında buldum. Durduk yere beyin kanaması geçirdim. Doktorlarım Şahin Ünal ve başhekim Erdal Aksoy hayatta olmamın mucize olduğunu söyledi" dedi.

"O ZAMAN GÜLME VE AĞLAMA YETİMİ KAYBETTİĞİMİ ANLADIM"

Açıklamasının devamında Akkaya, şunları ifade etti:

"Gülme ve ağlama yetimi kaybettiğimi çok geç anladım. Bu dönemde insanlar beni soğuk ve sert biri sandılar. O yıl Cem Yılmaz'ın programına konuk oldum. Herkes gülerken ben ciddi ciddi durunca Cem Bey durumu fark etti. Gösteri aralarında Engin Abi hala gülmüyor musun diyordu. Ben de o zaman anladım gülme ve ağlama yetimi kaybettiğimi. Daha sonra Acun Abi'yle de yolumuz keşişti, onun yanında bile gülemedim. Bu durum kısa sürede herkeste duyuldu. Özellikle de gençlerin Engin Abi'si oluverdim, çok daha sosyal çok daha renkli birine dönüşsem de yüzümden pek belli olmuyor."

"İNSANLAR HAYATIN DEĞERİNİ BİLSİNLER"

Akkaya "Gülebilmek, ağlayabilmek, paha biçilemez şeyler bunlar. Herkes bir engelli adayı, insanlar sahip olduklarının değerini bilmeli, gülmek ve ağlamak bile bir insan için çok önemli duygular. Bu rahatsızlık bir kez daha 'Yarının garantisi yok' sözünü hatırlattı bana. İnsanlar hayatın değerini bilsinler" ifadelerini kullandı.

