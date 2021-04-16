Galavizh Ayoubi Amirabad ülkesindeki idamdan kaçıp Türkiye'ye sığınmış

Türkiye'ye 2015 yılında geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf Coşkun ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad, bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Amirabad ve Coşkun, ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Galavizh Ayoubi Amirabad 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan komşusuna iftara gitti. Yaklaşık 1 aydır eve gelmediği belirtilen Zülküf Coşkun da eşinin ardından komşularının evinin önüne geldi. Amirabad, evin bahçesinde bir aydır nerede olduğunu sorduğu eşi Zülküf Coşkun tarafından dövülmeye başlandı. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu. 'LÜTFEN BİZE YARDIM EDİN' NOTU İLE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. A.F.J., hayatlarından endişe ettiklerini belirtti.

Görüntülerde saldırganın Amirabad'ı dakikalarca dövdüğü görüldü. Coşkun, kendisini görüntüleyen A.F.J.'ye de, "Çek, çek" diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler etti. Görüntüyü çeken A.F.J., yanındaki bir başka kişiye, "Aradın mı polisi?" diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, "Korkma, korkma" dediği duyuluyor. 'BENİM YİYECEĞİM CEZA 3-5 AY HABERİN OLSUN' Görüntülerde Coşkun'un, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüklediği, elinin parmak kemiklerini kırdığı eşine, "Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" ifadeleri yer aldı. Coşkun'un, yere düşürdüğü Amirabad'ı bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" diyerek tükürdüğü de görüntülere yansıdı. TUTUKLANDI Olayın ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimliği ve adresi tespit edilen Coşkun, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf Coşkun, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Tedavisi tamamlanan İranlı kadın ise çocuklarının yanına döndü. Coşkun'un yakınlarının şikayetini geri çekmesi konusunda kendisini aradığını anlatan Amirabad, oğlunun elinden alınmasıyla tehdit edildiğini, korkudan kapıya dahi çıkamadığını söyledi.

İDAMDAN KAÇMIŞ Ülkesinde kadın hakları savunucu ve aktivist olduğunu belirten Galavizh Ayoubi Amirabad, yayımladığı kitapları gerekçe gösterilerek, hakkında dava açıldığını, yargılama sonucu 2015 yılında idam cezasına çarptırıldığını söyledi. Kararın hemen ardından kızı A.F.J.'yi de yanına alıp Türkiye'ye sığındığını söyleyen Amirabad, "İran'da benim gibi kadınlar, aktivist olanlar haklarını savunuyorlar. Onlar devletine karşı görülüyorlar. Hemen benim idam kararım çıktı. Türkiye'ye sığındım. Türkiye bize yardımcı oldu" dedi. 'MEZAR AÇIP, ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ' Zülküf Coşkun ile evlendikten sonra zamanla şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladıklarını anlatan Galavizh Ayoubi Amirabad, 11 ay önce yaşanan bir tartışma sonrasında eşinin evin bahçesine mezar açıp, kafasını kolonlara vurduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi. Amirabad, şunları söyledi: "Kızım ailesinin yanındaydı. Eve gelmesin diye kızımı kandırmaya çalışmışlar. Kızım benim telefonlarımı da açmıyordu. Mezar açtı, 'seni canlı canlı buraya gömeceğim' dedi. Kazmaya başladı, kafamı kolonlara vurmaya başladı. Beni boğmaya çalıştı. Ben zaten İran'da idamla yargılanıyorum, 'Öldürüyorsan öldür, korkmuyorum' dedim. Bir an vazgeçti. 'Sen benden ne istiyorsun?' dedi. 'Ben doğru düzgün bir hayat istiyorum' diye cevapladım. Yine başladı beni dövmeye. Kanlar içerisinde kaldım. Kanı görünce durdu, biraz zaman sonra geldi, 'gel barışalım' dedi. O zamanlar barıştık, sonra yine şiddete başladı. Ben hiç rahat olmadım, hep tehditler içerisinde hayatım oldu."