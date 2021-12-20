Galaxy S22 Ultra'dan yeni haber: Samsung'un en iyisi olabilir

Samsung, akıllı telefon modellerinin arasında yenilerini eklemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ise Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra/Galaxy S22 Note'dan oluşan Galaxy S22 serisinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy S22 ailesinin özellikleri hakkında birçok sızıntı ortaya çıktı, ancak Galaxy S22 Ultra'nın kamerası hakkında yapılan yeni bir keşif, oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.

GALAXY S22 ULTRA'NIN ANA KAMERASI BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Güney Koreli bir internet sitesi, Galaxy S22 Ultra'nın makro modu benzeri bir özelliğe sahip olacağını gösteren kod parçacıkları keşfetti. Ayrıntılı yakın çekim fotoğraflar çekmeyi sağlayacak bu özelliğin sadece 108 MP kamera seçeneği aktif hale geldiğinde aktifleştiği söyleniyor.

Samsung daha önce Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra ve Galaxy S21 Ultra'da da 108 MP kameraya yer vermişti. Ancak bahsedilen özellik, sadece 108 MP kameralı S22 Ultra'da bulunan bir özellik gibi görünüyor. Daha önce 108 MP kameraya sahip olan S20 Ultra, Note 20 Ultra ve S21 Ultra'nın da bir güncelleme ile desteklenip desteklenmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

SAMSUNG'UN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONU OLABİLİR

Samsung'un bir sonraki üst düzey telefonu olacağı söylenen Galaxy S22 Ultra'nın, ISOCELL HM3 sensörünün geliştirilmiş bir versiyonu olacak 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera ve 10 MP 10x optik zoom yapabilen periskop telefoto kamera ile desteklenmesi bekleniyor. Önceki sızıntıları ve son olarak keşfedilen makro çekim modunu da hesaba katarsak, Galaxy S22 Ultra/Galaxy S22 Note, Samsung'un en iyi kameraya sahip akıllı telefonu olabilir. En azından iddialar bu yönde.

GALAXY S22 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un Galaxy S22 serisini şubat ayında tanıtması beklenirken, dahili yuvaya sahip S Pen'e sahip olacağı aktarılan Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy S22 Note olarak adlandırılabileceği de ifade ediliyor.

