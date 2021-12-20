HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S22 Ultra'dan yeni haber: Samsung'un en iyisi olabilir

Galaxy S22 Ultra'dan yeni haber: Samsung'un en iyisi olabilir

20.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra (Galaxy S22 Note da olabilir) modelleri merakla bekleniyor. Yeni bir keşif ile birlikte serinin üst düzey modeli Galaxy S22 Ultra'nın Güney Koreli devin ürettiği en iyi kameraya sahip akıllı telefon olabileceği öne sürülüyor.

Galaxy S22 Ultra'dan yeni haber: Samsung'un en iyisi olabilir

Samsung, akıllı telefon modellerinin arasında yenilerini eklemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ise Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra/Galaxy S22 Note'dan oluşan Galaxy S22 serisinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy S22 ailesinin özellikleri hakkında birçok sızıntı ortaya çıktı, ancak Galaxy S22 Ultra'nın kamerası hakkında yapılan yeni bir keşif, oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.

GALAXY S22 ULTRA'NIN ANA KAMERASI BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Güney Koreli bir internet sitesi, Galaxy S22 Ultra'nın makro modu benzeri bir özelliğe sahip olacağını gösteren kod parçacıkları keşfetti. Ayrıntılı yakın çekim fotoğraflar çekmeyi sağlayacak bu özelliğin sadece 108 MP kamera seçeneği aktif hale geldiğinde aktifleştiği söyleniyor.

Samsung

Samsung, Galaxy S8 sahiplerini şaşırttı!Samsung, Galaxy S8 sahiplerini şaşırttı!

Samsung daha önce Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra ve Galaxy S21 Ultra'da da 108 MP kameraya yer vermişti. Ancak bahsedilen özellik, sadece 108 MP kameralı S22 Ultra'da bulunan bir özellik gibi görünüyor. Daha önce 108 MP kameraya sahip olan S20 Ultra, Note 20 Ultra ve S21 Ultra'nın da bir güncelleme ile desteklenip desteklenmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

SAMSUNG'UN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONU OLABİLİR

Samsung'un bir sonraki üst düzey telefonu olacağı söylenen Galaxy S22 Ultra'nın, ISOCELL HM3 sensörünün geliştirilmiş bir versiyonu olacak 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera ve 10 MP 10x optik zoom yapabilen periskop telefoto kamera ile desteklenmesi bekleniyor. Önceki sızıntıları ve son olarak keşfedilen makro çekim modunu da hesaba katarsak, Galaxy S22 Ultra/Galaxy S22 Note, Samsung'un en iyi kameraya sahip akıllı telefonu olabilir. En azından iddialar bu yönde.

Samsung'dan Samsung'dan "Samsung MX" adımı

GALAXY S22 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un Galaxy S22 serisini şubat ayında tanıtması beklenirken, dahili yuvaya sahip S Pen'e sahip olacağı aktarılan Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy S22 Note olarak adlandırılabileceği de ifade ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Yerli ekipmanlar kullanıldı, Elon Musk uzaya fırlattı! İşte bilmeniz gerekenlerYerli ekipmanlar kullanıldı, Elon Musk uzaya fırlattı! İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam

Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

Türkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişme

Türkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişme

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.