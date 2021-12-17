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Samsung, Galaxy S8 sahiplerini şaşırttı!

17.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, yaklaşık 5 yaşındaki Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için yeni yazılım güncellemesi yolladı. Samsung'un beklenmedik Galaxy S8 güncellemesi bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ sahiplerini şaşırttı.

Samsung, Galaxy S8 sahiplerini şaşırttı!

Samsung, akıllı telefon yazılım güncellemeleri için yeni duyurular yapmaya devam ederken, ilginç bir gelişme yaşandı. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ bildiğiniz üzere bu yılın başlarında Samsung'un yazılım destek listesinden çıkarılmıştı. Ancak şirket, Eylül 2021'de yayınladığı sürpriz güncellemeden sonra, yine Galaxy S8 sahiplerini şaşırtmayı başardı.

SAMSUNG, GALAXY S8 GÜNCELLEMESİNİ YAYINLADI

Samsung, beş yaşındaki Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri için bir yazılım güncellemesi daha çıkardı. Firmware sürümü G95xFXXUCDUK1 olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ güncellemesi, Fransa'da yayınlandı. Kasım 2021 güvenlik yamasını içinde bulunduran yazılımın önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla ülkeye gelebileceği söyleniyor. Yani hala bir Galaxy S8 veya S8+ telefonunuz varsa ve kullanıyorsanız, güncellemeyi birkaç gün içinde alabilme ihtimaliniz var.

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Samsung Galaxy S8

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2017'DE ÇIKMIŞTI

Samsung, Galaxy S8 serisini 2017 yılının başlarında Android 7.0 Nougat ile piyasaya sürmüştü. Bu cihazlar için planlanan büyük bir işletim sistemi güncellemesi ise ufukta gözükmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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