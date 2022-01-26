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Galaxy S22 yola çıktı, geliyor! Samsung açıkladı: Yeni Galaxy Unpacked'ın tarihi belli oldu!

26.01.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini ve saatini paylaştı. Etkinlikte Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı düşünülen S22 ailesinin tanıtılması bekleniyor. Peki Samsung Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman düzenlenecek? İşte verilen Samsung'un verdiği tarih...

Galaxy S22 yola çıktı, geliyor! Samsung açıkladı: Yeni Galaxy Unpacked'ın tarihi belli oldu!

Samsung Galaxy S22 ailesi merakla bekleniyor. Bugüne dek, Samsung'un bir sonraki Galaxy S ailesi hakkında birçok sızıntı gerçekleştirildi. Bu sızıntılarda Galaxy S22'nin fiyatı ve özellikleri de dahil olmak üzere yeni S serisiyle alakalı birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Samsung, yeni bir Galaxy Unpacked etkinliğinin geleceğini ima etti ancak tam tarih vermedi. Şimdi ise Samsung tam tarih vererek, etkinliğe dair bazı ayrıntılara ışık tuttu.

SAMSUNG, GALAXY UNPACKED İÇİN TARİH VERDİ

Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini ve saatini paylaştı. Buna göre Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 9 Şubat günü TSİ 18:00'de düzenlenecek. Zaten sızıntılarda da sık sık 9 Şubat tarihi dile getirilmişti.

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GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE NELER GÖRECEĞİZ?

Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modelleri ile tanışmayı bekliyoruz. Samsung'un Twitter'daki gönderisinde ise 22, büyük bir S harfi ve "The Epic Standard" yazısı yer alıyor.

Bu yeni Galaxy S22 modellerinin geleceğini doğruluyor gibi görünüyor. "The Epic Standard" yazısı ise S Pen ile yazılmış gibi duruyor. Bu da bize, S22 Ultra'nın dahili bir yuvaya sahip S Pen ile desteklendiği iddialarının doğru olabileceğini düşündürüyor. Yine de tüm detayları 9 Şubat'ta öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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