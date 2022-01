Galaxy S22 yola çıktı, geliyor! Samsung açıkladı: Yeni Galaxy Unpacked'ın tarihi belli oldu!

Samsung Galaxy S22 ailesi merakla bekleniyor. Bugüne dek, Samsung'un bir sonraki Galaxy S ailesi hakkında birçok sızıntı gerçekleştirildi. Bu sızıntılarda Galaxy S22'nin fiyatı ve özellikleri de dahil olmak üzere yeni S serisiyle alakalı birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Samsung, yeni bir Galaxy Unpacked etkinliğinin geleceğini ima etti ancak tam tarih vermedi. Şimdi ise Samsung tam tarih vererek, etkinliğe dair bazı ayrıntılara ışık tuttu.

Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini ve saatini paylaştı. Buna göre Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 9 Şubat günü TSİ 18:00'de düzenlenecek. Zaten sızıntılarda da sık sık 9 Şubat tarihi dile getirilmişti.

Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modelleri ile tanışmayı bekliyoruz. Samsung'un Twitter'daki gönderisinde ise 22, büyük bir S harfi ve "The Epic Standard" yazısı yer alıyor.

Join us as we break the rules to set the epic standard at #SamsungUnpacked, February 9, 2022.



Register at https://t.co/DIakqCsiiZ pic.twitter.com/EBALmwQv0b