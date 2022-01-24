Herkesi şaşırttı! Samsung Galaxy S22'nin fiyatı sızdı: İşte Samsung Galaxy S22'nin fiyatı

Samsung Galaxy S22'nin çok yakın bir zamanda tanıtılması bekleniyor. Samsung'un şu sıralar Galaxy S22'nin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinin davetiyeleri üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Ancak Samsung Galaxy S22'nin ne zaman tanıtılacağından çok, Samsung Galaxy S22'nin fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Şimdi, bu merakı giderecek şaşırtıcı bir sızıntı yapıldı.

SAMSUNG GALAXY S22 SERİSİNİN FİYATLARI

Sızıntı kaynağı Roland Quandt, Samsung Galaxy S22 ailesinin olası Avrupa fiyatlarını sızdırdı. Kaynağa göre Samsung Galaxy S22 serisinin Avrupa fiyatları 849 euro'dan başlayacak ve 1.449 euro'ya kadar çıkacak. Paylaşılan Samsung Galaxy S22 fiyatlandırma listesi tam olarak şöyle:

Samsung Galaxy S22'nin fiyatı

8 GB RAM + 128GB = 849 euro

8 GB RAM + 256GB = 899 euro

Samsung Galaxy S22 Plus'ın fiyatı

8 GB RAM + 128GB = 1049 euro

8 GB RAM + 256 GB = 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı

8 GB RAM + 128 GB = 1249 euro

12 GB RAM + 256 GB = 1349 euro

12 GB RAM + 512 GB = 1449 euro

Serideki tüm temel modeller 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor gibi görünüyor. Ayrıca, söz konusu sızıntı S22 Ultra'nın temel modelinin 8 GB RAM ile gelebileceğini de gösteriyor. Ancak S21 Ultra'nın temel modeli 12 GB RAM'e sahipti.

GALAXY S22 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S22 için Galaxy S21'e benzer bir tasarım beklentisi var. Ayrıca Galaxy S22'nin 6.01 inç 120 Hz ekran ile geleceği konuşuluyor. Galaxy S22 Plus 6.55 inç 120 Hz ekrana ve Galaxy S22 Ultra ise 6.81 inç 120 Hz ekrana sahip olabilir.

Galaxy S22 Ultra'nın dahili S Pen yuvasına sahip olacağı ve böylece tasarımından, yazılımsal bazı özelliklere kadar bir Note serisi telefon gibi olacağı iddia ediliyor.

S22 ve S22 Plus'ın sırasıyla 3.800 mAh ve 4.000 mAh pil ile destekleneceği konuşulurken, Galaxy S22 Ultra'da bu değer 5.000 mAh olabilir. Daha hızlı bir şarj desteği de söylenenler arasında. Telefonların çıkış yapacağı pazara göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2100 işlemci ile destekleneceği paylaşılıyor.

GALAXY S22 NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S22 serisinin şubat ayında tanıtılması bekleniyor.



