HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Herkesi şaşırttı! Samsung Galaxy S22'nin fiyatı sızdı: İşte Samsung Galaxy S22'nin fiyatı

Herkesi şaşırttı! Samsung Galaxy S22'nin fiyatı sızdı: İşte Samsung Galaxy S22'nin fiyatı

24.01.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S22'nin fiyatı merak ediliyordu. Nitekim Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı söylenen Samsung Galaxy S22 serisinin muhtemel Avrupa fiyatları, şaşırtıcı bir şekilde bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşıldı. İşte Samsung Galaxy S22'nin fiyatı...

Herkesi şaşırttı! Samsung Galaxy S22'nin fiyatı sızdı: İşte Samsung Galaxy S22'nin fiyatı

Samsung Galaxy S22'nin çok yakın bir zamanda tanıtılması bekleniyor. Samsung'un şu sıralar Galaxy S22'nin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinin davetiyeleri üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Ancak Samsung Galaxy S22'nin ne zaman tanıtılacağından çok, Samsung Galaxy S22'nin fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Şimdi, bu merakı giderecek şaşırtıcı bir sızıntı yapıldı.

SAMSUNG GALAXY S22 SERİSİNİN FİYATLARI

Sızıntı kaynağı Roland Quandt, Samsung Galaxy S22 ailesinin olası Avrupa fiyatlarını sızdırdı. Kaynağa göre Samsung Galaxy S22 serisinin Avrupa fiyatları 849 euro'dan başlayacak ve 1.449 euro'ya kadar çıkacak. Paylaşılan Samsung Galaxy S22 fiyatlandırma listesi tam olarak şöyle:

Samsung Galaxy S22'nin fiyatı

8 GB RAM + 128GB = 849 euro
8 GB RAM + 256GB = 899 euro

Samsung Galaxy S22 Plus'ın fiyatı

8 GB RAM + 128GB = 1049 euro
8 GB RAM + 256 GB = 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı

8 GB RAM + 128 GB = 1249 euro
12 GB RAM + 256 GB = 1349 euro
12 GB RAM + 512 GB = 1449 euro

Samsung Galaxy S22 şekilleniyor: Yine sızdı!Samsung Galaxy S22 şekilleniyor: Yine sızdı!

Serideki tüm temel modeller 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor gibi görünüyor. Ayrıca, söz konusu sızıntı S22 Ultra'nın temel modelinin 8 GB RAM ile gelebileceğini de gösteriyor. Ancak S21 Ultra'nın temel modeli 12 GB RAM'e sahipti.

Galaxy s22 tweet

GALAXY S22 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S22 için Galaxy S21'e benzer bir tasarım beklentisi var. Ayrıca Galaxy S22'nin 6.01 inç 120 Hz ekran ile geleceği konuşuluyor. Galaxy S22 Plus 6.55 inç 120 Hz ekrana ve Galaxy S22 Ultra ise 6.81 inç 120 Hz ekrana sahip olabilir.

Galaxy S22 Ultra'nın dahili S Pen yuvasına sahip olacağı ve böylece tasarımından, yazılımsal bazı özelliklere kadar bir Note serisi telefon gibi olacağı iddia ediliyor.

S22 ve S22 Plus'ın sırasıyla 3.800 mAh ve 4.000 mAh pil ile destekleneceği konuşulurken, Galaxy S22 Ultra'da bu değer 5.000 mAh olabilir. Daha hızlı bir şarj desteği de söylenenler arasında. Telefonların çıkış yapacağı pazara göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2100 işlemci ile destekleneceği paylaşılıyor.

GALAXY S22 NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S22 serisinin şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeCesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme
Görme sorunu yaşıyorsanız bu hamleye çok şaşıracaksınız!Görme sorunu yaşıyorsanız bu hamleye çok şaşıracaksınız!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

Yüzlerce araç kara gömüldü! Karayolları ve İstanbul Valisinden açıklama

Yüzlerce araç kara gömüldü! Karayolları ve İstanbul Valisinden açıklama

AK Parti’de kritik zirve! 15 maddelik yasa teklifi masada…

AK Parti’de kritik zirve! 15 maddelik yasa teklifi masada…

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.