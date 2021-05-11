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  4. Galaxy Z Fold 3 için yeni bilgiler geldi: Ekran altı kamera özelliği gerçek olabilir!

Galaxy Z Fold 3 için yeni bilgiler geldi: Ekran altı kamera özelliği gerçek olabilir!

11.05.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy Z Fold 3'ün kamera özellikleri sızdırıldı. Bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan kamera özelliklerine göre Galaxy Z Fold 3, daha önce de söylenildiği gibi ekran altı kamera özelliğine yer verebilir.

Galaxy Z Fold 3 için yeni bilgiler geldi: Ekran altı kamera özelliği gerçek olabilir!

Samsung Galaxy Z Fold serisi ile katlanabilir akıllı telefonları tüketicilerle buluşturuyor. Bu seriye bugüne dek Galaxy Fold ve Galaxy Z Fold 2 adını taşıyan iki model eklendi. Şimdilerde Galaxy Z Fold 3'ün sıklıkla adı geçiyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım görselleri sızdırılan Galaxy Z Fold 3, şimdi ise kamera özellikleri ile karşımıza çıktı.

İŞTE SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3'ÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z Fold 3'ün kamera özellikleri, bir sızıntı kaynağı aracılığıyla paylaşıldı. Paylaşıma göre, Galaxy Z Fold 3, iki selfie kamerasına sahip olacak. Bu kameralardan biri 10 MP çözünürlüğünde (Sony IMX374, 1.22µm piksel) olacak ve ön taraftaki ekranda bulunacak. 16 MP'lik (Sony IMXx71, 1µm piksel) ikinci selfie kamerasının ise iç ekranın altında yer alacağı söyleniyor. Bu, Galaxy Z Fold 3'ün sızdırılan tanıtım görsellerinde de yer alan "dünyanın ilk ekran altı kameralı katlanabilir telefonu" ifadesini doğrular nitelikte.

Galaxy Z Fold 3

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ARKA TARAFTA ÜÇ KAMERA

Katlanabilir telefonun arkasında ise bizleri üçlü bir kamera kurulumu karşılayacak gibi görünüyor. Çünkü iddialara bakılırsa Galaxy Z Fold 3, arka tarafında 12 MP + 12 MP + 12 MP olarak sıralanan üç kameralı bir kuruluma yer verecek. Böylece Galaxy Z Fold 3'te toplam 5 kamera yer alacak. Galaxy Z Fold 3'ün ve Galaxy Z Flip'in Galaxy S21 FE ile birlikte ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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