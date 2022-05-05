Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 için bekleyiş sürüyor: Renk seçenekleri sızdı!

Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının Galaxy Z Fold4 ve Samsung Galaxy Z Flip4 adını taşıması bekleniyor. Yaz aylarında tanıtılması beklenen iki telefon, şimdi yapılan yeni bir sızıntı ile gündemde. Bu sızıntının konusunu Galaxy Z Fold4 ve Samsung Galaxy Z Flip4'ün renk seçenekleri oluşturuyor.

GALAXY Z FLIP4 VE GALAXY Z FOLD4 İÇİN RENK SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Ekran endüstrisinden Ross Young, bu kez Galaxy Z Fold4 ve Samsung Galaxy Z Flip4 için olası renk seçenekleri ile karşımıza çıktı. Young'ın attığı tweet ile katlanabilir telefonların renk seçeneklerini paylaştığı öne sürüldü.

Young'ın iddiasına göre; dikey katlanabilir formda olacak Galaxy Z Flip4; altın, gri, açık mavi ve açık mor renk seçeneklerine sahip olacak. Yatay katlanabilir formda olacak Galaxy Z Fold4 ise bej, siyah ve gri seçenekler ile karşımıza çıkacak.

Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip 4 için paylaşılan bu renk seçenekleri henüz iddia halinde. Yani Samsung, henüz telefonların yukarıdaki renk seçenekleri ile geleceğini doğrulamış değil. Fakat eğer renk seçenekleri doğruysa altın renkli Galaxy Z Flip4, Samsung kullanıcıları için dikkat çekici olabilir.



