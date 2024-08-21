14 yaşında uyudu 46 yaşında uyandı! 32 yıl uyuyan kadının sıra dışı hikayesini duyan şaştı kaldı

Babası bir balıkçıydı olan Karolina'nın ailesinin doktoru karşılayacak maddi durumu yoktu. Ne yapsalar da kız bir türlü uyanmadı. Olsson'un annesi ona süt ve şekerli suyu zorla içirdi. Bunun yanı sıra Olsson'un saçı, tırnakları ve ayak tırnakları büyümedi.