2019'da görüntülemişti, 2023 Aralık'ta aynı noktadan tekrar görüntülemek istedi: O anlar yürek burktu! "Ne yazık ki kadrajıma giren binaların hemen hemen yüzde 85’i yıkıldı"

"BOYUTUNU BİLMEYEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR"

Depremden sonra ben yine çekimlerime ara vermedim. Antakya’yı kayıt altına almaya devam ettim. Çünkü bunlar bizim için tarih niteliği taşıyan belgelerdi. Antakya’nın öncesi ve sonrası durumu çok önemli. Antakya’daki yıkımının boyutunu bilmeyen çok fazla insan var.