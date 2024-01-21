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  4. 2019'da görüntülemişti, 2023 Aralık'ta aynı noktadan tekrar görüntülemek istedi: O anlar yürek burktu! "Ne yazık ki kadrajıma giren binaların hemen hemen yüzde 85’i yıkıldı"

2019'da görüntülemişti, 2023 Aralık'ta aynı noktadan tekrar görüntülemek istedi: O anlar yürek burktu! "Ne yazık ki kadrajıma giren binaların hemen hemen yüzde 85’i yıkıldı"

21.01.2024 10:17 | Son Güncelleme:
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Hatay’da asrın felaketinin yerle bir ettiği mahallede deprem öncesi ve sonrası drone ile çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntüler yürek burktu. Drone pilotu Alper Şener ise "Ne yazık ki kadrajıma giren binaların hemen hemen yüzde 85’i yıkıldı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve binlerce bina yıkılmıştı. Deprem sonrası hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla şehir adeta yok oldu ve binaların yerini araziler aldı. Drone pilotu Alper Şener; Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi’nde 2019 yılında çektiği görüntülerle karşılaştırmak için aynı caddeyi 2023 yılı Aralık ayında yeniden görüntüledi. Drone pilotu Şener’in kayıt altına aldığı görüntülerde caddenin deprem sonrasında adeta yok olduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin yüreklerini burktu.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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"GERİYE SADECE ENKAZ KALDI"

2015 yılından itibaren Antakya’yı kayıt altına almaya başladığını ve depremin yıkımını dünyaya duyurmak için asrın felaketi sonrası çekimlerine devam ettiğini belirten Şener şöyle konuştu:

“2015 yılından beri Antakya’nın birçok cadde ve sokağını kayıt altına almaya başladım. Bunları arşivleyerek gelecek nesillere aktarmak istedim. Bir yandan da Hatay’ın turizmini ön plana çıkartıp sosyal medya üzerinden bölgeye gelemeyen insanlara izletmek amacıyla başladım. Depremden sonra çekim yaptığım birçok yer yıkıldı geriye sadece enkaz kaldı.

"BOYUTUNU BİLMEYEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR"

"BOYUTUNU BİLMEYEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR"

Depremden sonra ben yine çekimlerime ara vermedim. Antakya’yı kayıt altına almaya devam ettim. Çünkü bunlar bizim için tarih niteliği taşıyan belgelerdi. Antakya’nın öncesi ve sonrası durumu çok önemli. Antakya’daki yıkımının boyutunu bilmeyen çok fazla insan var.

Bunları sosyal medya üzerinden elimden geldiğince farklı insanlara duyurmak istedim. Yurt dışından bu videoları takip edip izleyen çok fazla insan var. Depremin yıkımını öğrenmek isteyen çok fazla insan var”

“KADRAJIMA GİREN BİNALARIN HEMEN HEMEN YÜZDE 85’İ YIKILDI”

“KADRAJIMA GİREN BİNALARIN HEMEN HEMEN YÜZDE 85’İ YIKILDI”

2019 yılında görüntülediği mahallede bulunan binaların yüzde 85’inin deprem sonrasında yok olduğunu belirten Şener, “Ben de kendi çapımda Antakya’daki yıkımı duyurmak istedim bunu yapmaya devam ediyorum. Bu görüntüler beni ve birçok insanı derinden etkiledi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay drone
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