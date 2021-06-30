2021 Kaymakamlık sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

"2021 Kaymakamlık sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusu ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. Bunun ardından "Sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...