2021 Kaymakamlık sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

"2021 Kaymakamlık sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusu ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. Bunun ardından "Sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
Kaymakamlık sınav giriş belgesi erişime açıldı
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 10 Temmuz'da gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden (AİS) alabilecek.
Sınav yerleri ise ÖSYM'nin AİS sayfasından öğrenilecek. Sınav yerlerinin belli olacağı AİS sayfasına https://ais.osym.gov.tr ulaşabilirsiniz.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Konuya ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adayların sınava girecekleri bina/salon atanma işlemleri gerçekleşti.
Sınav giriş belgesi ÖSYM'nin AİS sayfasından alınacak. 30 Haziran 2021 tarihinde 14.00'tan itibaren T.C kimlik no ve aday şifreleri edinilecek.
ÖSYM'DEN UYARI
ÖSYM tarafından adaylara sınav gününe ilişkin önemli uyarı yapıldı. Söz konusu uyarıda sınavın gerçekleşeceği tarih ve saat olan 10 Temmuz 2021, 10.00'dan sonra gelenlerin aday binasına alınmayacağı bildirildi.
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