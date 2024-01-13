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  4. 21 ayda 3. kez değişti: O belediyenin başkan vekili eski İYİ Partili isim oldu! Melek Mızrak Subaşı'nın yerine...

21 ayda 3. kez değişti: O belediyenin başkan vekili eski İYİ Partili isim oldu! Melek Mızrak Subaşı'nın yerine...

13.01.2024 17:54 | Son Güncelleme:
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Bilecik Belediyesi'nde rüşvet operasyonu kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve önceki gün de görevinden istifa eden Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in yerine son 21 ayda 3'üncü kez 'başkan vekili' seçildi. Son yapılan belediye meclisi seçiminde Muharrem Tüfekçioğlu ve Melek Mızrak Subaşı'ndan sonra meclis üyesi Mustafa Sadık Kaya, yerel seçimlere kadar başkan vekili seçildi. Melek Mızrak Subaşı "75 gün için o koltuğu kaybetmiş olabiliriz hiç önemli değil. Önemli olan koltuk değildir" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2022 yılı Şubat ayında polisin belediye iştiraki Kayı A.Ş.'ye düzenlediği 'rüşvet' operasyonu kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Şahin'in uzaklaştırma kararı 2 kez de uzatıldı.

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BİLECİK BELEDİYESİ’NDE 21 AYDA 3’ÜNCÜ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Şahin'in yerine 1 Nisan 2022'de belediye meclisinde yapılan seçimle başkan vekilliğine CHP'li Muharrem Tüfekçioğlu getirildi.

Ancak Tüfekçioğlu'nun 'Orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçu'ndan verilen 1 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay'da onandı.

NİSAN 2022'DE MELEK MIZRAK SUBAŞI BAŞKAN VEKİLİ OLMUŞTU

NİSAN 2022'DE MELEK MIZRAK SUBAŞI BAŞKAN VEKİLİ OLMUŞTU

Onama kararının ardından hapis cezası nedeniyle Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği görevi düşürüldü ve yerine 8 Nisan 2022'de seçimle Melek Mızrak Subaşı, başkan vekili oldu. 

Semih Şahin'in önceki gün Bilecik Valiliği'ne verdiği dilekçeyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından ise Subaşı'nın da başkan vekilliği görevi düştü.

MUSTAFA SADIK KAYA, YEREL SEÇİMLERE KADAR BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPACAK

MUSTAFA SADIK KAYA, YEREL SEÇİMLERE KADAR BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPACAK

Bugün 3'üncü kez başkan vekili seçmek için Bilecik Belediyesi belediye meclisi olağanüstü toplandı. Seçime AK Parti'den Hasan Cinit, CHP'den Melek Mızrak Subaşı ile dün partisinden istifa eden İYİ Partili Mustafa Sadık Kaya aday oldu. Çoğunluğun sağlandığı oylamada AK Parti adayı Hasan Cinit, adaylıktan Mustafa Sadık Kaya lehine çekildi. Eski İYİ Partili meclis üyesi Mustafa Sadık Kaya aldığı 14 oyla Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçildi. Kaya, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere kadar başkan vekilliği yapacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik bilecik belediyesi Melek Mızrak Subaşı
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