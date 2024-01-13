21 ayda 3. kez değişti: O belediyenin başkan vekili eski İYİ Partili isim oldu! Melek Mızrak Subaşı'nın yerine...

MUSTAFA SADIK KAYA, YEREL SEÇİMLERE KADAR BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPACAK

Bugün 3'üncü kez başkan vekili seçmek için Bilecik Belediyesi belediye meclisi olağanüstü toplandı. Seçime AK Parti'den Hasan Cinit, CHP'den Melek Mızrak Subaşı ile dün partisinden istifa eden İYİ Partili Mustafa Sadık Kaya aday oldu. Çoğunluğun sağlandığı oylamada AK Parti adayı Hasan Cinit, adaylıktan Mustafa Sadık Kaya lehine çekildi. Eski İYİ Partili meclis üyesi Mustafa Sadık Kaya aldığı 14 oyla Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçildi. Kaya, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere kadar başkan vekilliği yapacak.