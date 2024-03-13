22 erkek adaya karşı tek kadın... O mahallede bir ilk yaşanıyor! ‘Çok iddialıyım’

Halkım için, milletim için özellikle mahallem için hayata geçireceğim birçok projem var. Eksiklerimiz çok fazla, bunları gidermek için elimden geleni yapacağım. Mahallemi seviyorum, güzel bir mahallem var. Neden yaşadığım mahallem, kentin en güzel mahallesi olmasın diye bu yola başvurdum" dedi.