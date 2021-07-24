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24 Temmuz 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Vaka sayıları yükseldi mi?

24.07.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Temmuz'da başlayan ve 26 Temmuz'da sona erecek olan Kurban Bayramı tatili nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılıyor. Artan vakaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm vatandaşları ilk doz aşı olma konusunda uyardı. Geçtiğimiz gün vaka sayıları 11.094'e yükseldi.

Kurban Bayramı tatili ve vatandaşların tatil bölgelerine akın etmesi sonucunda vaka sayılarında son günlerde patlama yaşandı. Bakan Koca'nın tedbirlere uyulması ve ilk doz aşının olunması uyarılarının ardından 24 Temmuz Cumartesi koronavirüs vaka sayısının kaç olduğu araştırılmaya başlandı. 23 Temmuz'da vaka sayılarının 11.094'e yükseldiği belirtildi. İşte 24 Temmuz vaka sayısı...

24 Temmuz Cumartesi koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan geçtiğimiz güne ilişkin vaka sayılarının yer aldığı koronavirüs tablosunda, yapılan toplam test sayısının 219.528 olduğu bilgisi aktarıldı.
23 Temmuz'da vaka sayısı 11.094'e yükselirken vefat sayısı 60, iyileşen kişi sayısı ise 5.215 oldu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

TÜRKİYE'DE AŞILAMA
Yapılan toplam aşı sayısı 65 milyon 552 bin 416 oldu. 1. doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 368 bin 859, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 22 milyon 430 bin 791 olarak açıklandı.

BAKAN KOCA UYARDI

BAKAN KOCA UYARDI
Yarının bugünden daha iyi olması için tedbirlere uyulması gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19’da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek. Kurumlarımız gece gündüz emrinizde, sağlık çalışanlarımız hizmetinizde. İlk doz aşınızı olmadıysanız hemen yaptırın." ifadelerini kullandı.
24 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablo açıklandığında güncel vaka sayıları haberimizde yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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