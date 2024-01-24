3 şehir için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'En duyarlı bölge' diyerek açıkladı: Gerilme hızı artıyor!

Türkiye'yi sarsan ve 50 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçerken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken yeni bir uyarı geldi. Gerilme hızının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, üç yeri uyardı ve "Yapılaşma 8 büyüklüğüne dayanacak güçte olmalı" dedi. Ercan'ın 8 büyüklüğündeki deprem uyarısı bir anda gündem oldu.



