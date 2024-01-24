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  4. 3 şehir için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'En duyarlı bölge' diyerek açıkladı: Gerilme hızı artıyor!

3 şehir için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'En duyarlı bölge' diyerek açıkladı: Gerilme hızı artıyor!

24.01.2024 10:43 | Son Güncelleme:
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Deprem umanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın "8 büyüklüğündeki depreme karşı dayanıklı olmalı" diyerek yaptığı uyarı gündem oldu. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğu Anadolu Fayı üzerinde incelemelerini yoğunlaştıran Prof. Dr. Ercan, gerilme hızının arttığına dikkat çekerek 3 şehri uyardı. Ercan, "Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır." dedi.

Türkiye'yi sarsan ve 50 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçerken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken yeni bir uyarı geldi. Gerilme hızının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, üç yeri uyardı ve "Yapılaşma 8 büyüklüğüne dayanacak güçte olmalı" dedi. Ercan'ın 8 büyüklüğündeki deprem uyarısı bir anda gündem oldu.


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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası uzmanlar Doğu Anadolu Fayı üzerinde yoğunlaştı.

Bölge için sık sık uyarılarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı son açıklamayla yine dikkat çekti.

"DEPREME EN DUYARLI BÖLGE" DİYEREK UYARDI

"DEPREME EN DUYARLI BÖLGE" DİYEREK UYARDI

Prof. Dr. Ercan; Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret etti.

"8 BÜYÜKLÜĞÜNEKİ DEPREME DAYANIKLI OLMALI"

"8 BÜYÜKLÜĞÜNEKİ DEPREME DAYANIKLI OLMALI"

Ercan, bu bölgede yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

3 ŞEHRİ TEK TEK SAYDI

3 ŞEHRİ TEK TEK SAYDI

"Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" ifadelerini kullanan Ercan, şunları kaydetti:

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Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
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