4 çocuk annesi kadın, polisi vurdu! KADES ile yardım istedi, eve dönerken tetiğe bastı... Kameraya da kaydetmiş

İzmir Karabağlar'da polise yapılan silahlı saldırı gündem oldu. Saldırı olayı, saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutlarındaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen B.K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı. Cuma günü boşanma davası görülecek olan B.K., iddiaya göre eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yı alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K.'nın, daha sonra eşinden şikayetçi olmadı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

