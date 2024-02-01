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  4. 4 çocuk annesi kadın, polisi vurdu! KADES ile yardım istedi, eve dönerken tetiğe bastı... Kameraya da kaydetmiş

4 çocuk annesi kadın, polisi vurdu! KADES ile yardım istedi, eve dönerken tetiğe bastı... Kameraya da kaydetmiş

01.02.2024 06:23 | Son Güncelleme:
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İzmir Karabağlar'da 'KADES' uygulamasıyla yardım isteyen 4 çocuk annesi B.K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Burada ifade veren B.K. kimseden şikayetçi olmadı. Sonrasında kendisini eve bırakan polis memuruyla kapı önünde tartışan B.K., eline geçirdiği silahla polisi vurdu. Olaydan sonra B.K.'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda polis memurunu kendisine saldırdığı için vurduğunu belirttiği görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir Karabağlar'da polise yapılan silahlı saldırı gündem oldu. Saldırı olayı, saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutlarındaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen B.K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı. Cuma günü boşanma davası görülecek olan B.K., iddiaya göre eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yı alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K.'nın, daha sonra eşinden şikayetçi olmadı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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ULAŞIM OLMADIĞI İÇİN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

ULAŞIM OLMADIĞI İÇİN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna bindirilen B.K. oturduğu adrese götürüldü.

APARTMANI KONTROL ETMESİNİ İSTEDİ

APARTMANI KONTROL ETMESİNİ İSTEDİ

İddiaya göre, B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru S.A., B.K.'ya eşlik ederek apartmanın 1'nci katındaki dairesine kadar götürdü.

BEYLİK TABANCISINI ALIP POLİSİ VURDU

BEYLİK TABANCISINI ALIP POLİSİ VURDU

B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını aldı. Ardından ateş ederek S.A.'yı belinden vurdu. Yaralanan polis memuru olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. ise evine girdi.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE 'POLİS VURULDU' İHBARLARI YAPILDI

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE 'POLİS VURULDU' İHBARLARI YAPILDI

Olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda 'Polis vuruldu' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'yı (50) yaralı halde buldu.

Sağlık çalışanları tarafından belinden tabanca ile vurulduğu belirlenen S.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan polis memuru S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis İzmir silahlı saldırı kades
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