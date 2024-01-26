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    4. '44 yaşındayım ve bunun sayesinde 6 ayda kolayca 30 kilo verdim' Çok basit bir şeyi değiştirdi, tüm hayatı değişti! Gören herkes sırrını sordu

    '44 yaşındayım ve bunun sayesinde 6 ayda kolayca 30 kilo verdim' Çok basit bir şeyi değiştirdi, tüm hayatı değişti! Gören herkes sırrını sordu

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    26.01.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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    Kilo vermek için en doğru yöntemin sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam ve düzenli egzersiz olduğu artık herkesce biliniyor. Fazla kilolarından şikayetçi olan pek çokları bu yolculuğa başlamadan önce ilk adımı nasıl atacağını kestiremeyebiliyor. Elbette en doğru yöntem uzmanlardan destek almak fakat ilham verici hikayeler de motivasyon için önemli. O hikayelerden biri de İngiltere'den Rachael Sacerdoti adlı 44 yaşındaki 3 çocuk annesi kadına ait. Sacerdoti, 6 ayda nasıl 30 kilo verdiğini anlattı.

    Pek çok kişi, bir sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme rutini oluşturup kilo vermek ve hem sağlıklı hem de fit bir görünüme kavuşmanın hayalini kuruyor. Bunun için uzmanlardan destek almak her zaman en doğru yöntem olsa da bazılarının kilo verme hikayeleri de ilham verici olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de üç çocuk annesi Rachael Sacerdoti. 44 yaşındaki kadın, işe ilk olarak küçük bir başlangıç yaparak adım attı ve 10 dakikalık yürüyüşlerin yanı sıra yatak odasında 20 dakikalık bir egzersiz rutiniyle 6 ayda 30 kilo verdi. İşte ilham verici o hikayedeki kadının kilo verme öyküsü...

    "HERKESİN YAPABİLECEĞİ BASİT DEĞİŞİKLİKLERLE 6 AYDA 30 KİLO VERDİM"

    Dailymail'de yer alan habere göre; Londralı Rachael Sacerdoti, en küçük kızını doğurduktan dokuz ay sonra 90 kiloydu. 44 yaşındaki anne, bedeniyle mücadele ediyordu ve yürürken ayakları düzenli olarak kızarıp ve şişiyordu. Rachael yavaş yavaş diyetini değiştirerek, 10 dakikalık yürüyüşler yaparak ve yatak odasının zemininde ağırlıklarla egzersiz yaparak haftada 1 kilo vermeye başladı.

    30'lu yaşlarının başında kilo alıp anne olduktan sonra 'kendini kaybetmiş' ve fitness yolculuğuna başlamadan önce 'kim olduğunu bilmediğini' itiraf etmişti. Rachael, "Tüm hayatım boyunca yemekle gerçekten mücadele ettim, dengeli yemeklerin ne olduğu ya da kendim için nasıl yemek pişireceğim konusunda hiçbir eğitimim yoktu." dedi. Devamında "Son derece kötü beslenme alışkanlıklarım vardı ve karbonhidrat ve şekerle besleniyordum. Öğünlerimin hiçbirinde protein yoktu ve sürekli olarak beyaz ekmek, reçel ve kızarmış yiyecekler atıştırıyordum." ifadelerini kullandı.

    Rachael'ın ayrıca bir rutini yoktu ve o ne zaman acıksa yemek yiyordu ve bu hiçbir zaman 'sağlıklı bir şey' değildi. Rachael "Kardeşim endişeliydi ve bana zihniyetimi değiştirip kendi başımın çaresine bakmam gerektiğini söyledi; her zaman çok fazla şey yapmaya çalışıp başarısız olduğum için kendimi tüketiyordum" dedi.

    "ÖNÜMDE UZUN BİR YOL OLDUĞUNU ANLAMAM 40 YAŞIMA KADAR SÜRDÜ"

    "ÖNÜMDE UZUN BİR YOL OLDUĞUNU ANLAMAM 40 YAŞIMA KADAR SÜRDÜ"

    Rachael yıllar boyunca birkaç kez kilo vermeye çalıştı ancak sonuçları görmek için kendine asla yeterince zaman vermedi. 44 yaşındaki anne, 'Her şeyin hemen olmasını istedim ve önümde uzun bir yol olduğunu anlamam neredeyse 40 yaşıma kadar sürdü.' ifadelerini kullandı.

    "6 AYDA 30 KİLO VERDİM VE GÖRÜNÜŞÜME BAYILDIM"

    "6 AYDA 30 KİLO VERDİM VE GÖRÜNÜŞÜME BAYILDIM"

    Üstelik Rachael, her şeyi kendisi yapmakta ısrar etti ve kilo vermesine yardımcı olması için kişisel bir antrenör veya beslenme uzmanı tutmadı. Rachael, "Yatak odamda, güvenli alanımda başladım ve ilerleme gerçekten yavaştı ama hareket etme ve yemek yeme şeklimde bir değişiklik fark etmeye başladım. Rutine ve iyi beslenmeye aşık oldum; yaklaşık altı ayda 30 kilo verdim ve görünüşüme bayıldım. Güvenim geri geldi, kendime ve hayatımdan ne istediğime dair gerçek bir fikir geliştirdim." dedi. Rachael, her sabah kendine bir saatten az zaman ayırmanın hayatını nasıl daha iyiye doğru 'tamamen değiştirdiğini', 'inanılmaz' olduğunu anlattı.

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