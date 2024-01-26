'44 yaşındayım ve bunun sayesinde 6 ayda kolayca 30 kilo verdim' Çok basit bir şeyi değiştirdi, tüm hayatı değişti! Gören herkes sırrını sordu

Pek çok kişi, bir sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme rutini oluşturup kilo vermek ve hem sağlıklı hem de fit bir görünüme kavuşmanın hayalini kuruyor. Bunun için uzmanlardan destek almak her zaman en doğru yöntem olsa da bazılarının kilo verme hikayeleri de ilham verici olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de üç çocuk annesi Rachael Sacerdoti. 44 yaşındaki kadın, işe ilk olarak küçük bir başlangıç yaparak adım attı ve 10 dakikalık yürüyüşlerin yanı sıra yatak odasında 20 dakikalık bir egzersiz rutiniyle 6 ayda 30 kilo verdi. İşte ilham verici o hikayedeki kadının kilo verme öyküsü...