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  4. 500 milyon vurgun yaptı! Üzerinden 5 kuruş para çıkmadı: Koca bir bavul dolusu altın kayıp

500 milyon vurgun yaptı! Üzerinden 5 kuruş para çıkmadı: Koca bir bavul dolusu altın kayıp

06.01.2024 11:18 | Son Güncelleme:
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Dolandırıcılık haberlerinin sıklaştığı bu dönemde son vaka Bursa'dan gelmişti. Kuyumcu 'yavru' adını verdiği sistemle düşük fiyatlı altın alım satımı yapıp, kendinde bekletilen altınlar için yüksek komisyon vermişti. Kısa sürede kar etmek isteyenleri hedefine alan kuyumcu 500 milyon liralık bir vurgunla kayıplara karışmıştı. Yakalanan kuyumcunun üzerinden hiç para çıkmadı. Asıl merak edilen ise bir bavul altını nereye sakladığı... İşte detaylar...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 'yavru' adını verdiği sistemle, piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle, müşterilerini yaklaşık 500 milyon lira dolandırıp kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Ahmet Ö.'nün (44), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yakalandığında, üzerinden para çıkmayıp saklandığı evde 60 bin lira ele geçirilen Ahmet Ö. ile babası ve ortağının lüks evleri, otomobilleri ve arsasına el konuldu. İfadesinde, Ahmet Ö., işleri kötü gittiği için suçu işlediğini söyledi.

Keşfet

KISA SÜREDE KAR ETMEK İSTEYENLERİ DOLANDIRDI

Orhangazi ilçesinde 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö., 'yavru' adını verdiği sistemle yakın çevresinden emanete bırakmaları şartıyla, piyasa değerinin altındaki fiyata Cumhuriyet altını sattı. İddiaya göre, sisteme dahil olan kişilere, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak verdi. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı.

Sistem büyüyünce, katılımcılara, altın üzerinden komisyon verilmesine dönüştü. Sisteme katılan kişilere yüzde 4 ile 30 arasında komisyon verildi. 'Yavru' adlı sistemde, parasıyla gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılıp, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak verilmeye başlandı.

MAĞDURLARDAN SAVCILIĞA KOŞTU

MAĞDURLARDAN SAVCILIĞA KOŞTU

Kuyumcu Ahmet Ö., taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı, sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz, sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşandı. Kuyumcunun kapalı olması endişeleri artırdı.

Sistemde altınları olanlar, bilgi almak için aradıklarında Ahmet Ö.'ye ulaşamazken, kuyumcunun iş yerini boşaltıp kaçtığı bilgisi kulaktan kulağa yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ardı ardına savcılığa şikayette bulundu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Kuyumcu Ahmet Ö. hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcunun yer aldığı bölge, emniyet şeridiyle kapatıldı. Savcılık izniyle kuyumcunun kapısının açılması için itfaiye ve çilingirle çalışma yapıldı ancak kapalı olan kepenkler açılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Bursa Altın dolandırıcı
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