8 Ağustos 2021 Pazar koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Bugün vaka sayısı kaç oldu?

Günlük vaka sayısı, test sayısı, vefat ve iyileşen sayısının yer aldığı bilgiler tablo halinde günbegün Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Kurban Bayramı izninden sonra yükselişe geçen vaka sayısında artış devam ediyor. Vaka sayısı geçtiğimiz gün 25 bin 100 olarak açıklanmıştı. İşte 8 Ağustos vaka sayısı...

8 Ağustos vaka sayısı kaç oldu?

Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda yapılan toplam test sayısının 246 bin 37, vaka sayısının 25 bin 100, vefat sayısının 112 ve iyileşen sayısının 6 bin 758 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 76 milyon 189 bin 653'e ulaştı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 41 milyon 772 bin 631, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 28 milyon 870 bin 606 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaparak vatandaşları aşı olmak konusunda uyardı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.