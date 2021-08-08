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  4. 8 Ağustos 2021 Pazar koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Bugün vaka sayısı kaç oldu?

8 Ağustos 2021 Pazar koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Bugün vaka sayısı kaç oldu?

08.08.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin başından beri vatandaşların gündeminde günlük vaka sayısı yer alıyor. Haziran ayında alınan sıkı tedbirlerle vaka sayısı düşürülmüştü. Ancak Kurban Bayramı izni ile vaka sayılarında ciddi yükseliş gerçekleşti. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayısının 25 bin 100 olduğu bilgisi yer aldı.

Günlük vaka sayısı, test sayısı, vefat ve iyileşen sayısının yer aldığı bilgiler tablo halinde günbegün Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Kurban Bayramı izninden sonra yükselişe geçen vaka sayısında artış devam ediyor. Vaka sayısı geçtiğimiz gün 25 bin 100 olarak açıklanmıştı. İşte 8 Ağustos vaka sayısı...

8 Ağustos vaka sayısı kaç oldu?

Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda yapılan toplam test sayısının 246 bin 37, vaka sayısının 25 bin 100, vefat sayısının 112 ve iyileşen sayısının 6 bin 758 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 76 milyon 189 bin 653'e ulaştı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 41 milyon 772 bin 631, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 28 milyon 870 bin 606 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaparak vatandaşları aşı olmak konusunda uyardı.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
8 Ağustos 2021 Pazar koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Tablo yayınlandığında bilgiler haberimizde yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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