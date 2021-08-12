85 bin futbol sahası büyüklüğünde: Akdeniz ve Ege'de yanan alanlar uzaydan görüntülendi!

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), bölgelerdeki orman yangınların ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda, orman yangınların doğaya verdiği zarar, "Spot 6&7", "Worldview 2&3" ve "Sentinel-2" ve ''Landsat 8'' uyduları aracılığıyla görüntülendi.

İŞTE ORMAN YANGINLARININ BIRAKTIĞI TAHRİBATI GÖSTEREN UYDU FOTOĞRAFLARI

Uzaydan görüntülerle orman yangınlarının doğadaki tahribatının son durumu tespit edildi.

Uydu görüntülerinde, yangınların en çok Manavgat ve Muğla'da etkili olduğu belirlendi.

Yangınlar, Manavgat bölgesinde 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde 6 bin 500 hektar alana zarar verdi.

Termal bantlardan yapılan çalışmalarda orman yangınlarında yüzey sıcaklıklarının 90 ile 100 dereceye kadar yükseldiği tespit edildi.