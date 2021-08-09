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9 Ağustos 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Bugün vaka sayısı kaç oldu?

09.08.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Tablonun içinde günlük test sayısı, vaka sayısı, iyileşen sayısı, ölüm sayısı yer alıyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan koronavirüs tablosunda vaka sayısının 22 bin 699 olduğu bilgisi yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı olmak konusunda sık sık uyarıyor. İşte ayrıntılar...

Günlük vaka sayısı koronavirüsün ortaya çıkmasından beri en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Kurban Bayramı izni ile yükseliş gösteren vaka sayısı geçtiğimiz gün 22 bin 699 oldu. Vaka sayısının da yer aldığı koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılıyor. İşte ayrıntılar...

9 Ağustos 2021 Pazartesi vaka sayısı kaç oldu?

Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda, yapılan toplam test sayısının 239 bin 637 olduğu bilgisi yer aldı.
8 Ağustos'ta vaka sayısı 22 bin 669, vefat sayısı 108, iyileşen sayısı 5 bin 835 oldu.
Aşının en güçlü silah olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." diye konuştu.
Türkiye'de aşılama sürecinde toplam yapılan aşı sayısı 77 milyon 499 bin 201 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 42 milyon 125 bin 747, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 29 milyon 603 bin 445 oldu.
9 Ağustos koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Tablo yayınlandığında vaka sayısı haberimizde yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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