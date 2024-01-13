9 askerin şehit olduğu hain saldırıda 1740 rakımlı tepe detayı! 2 yıldır tek terörist bile sızamadı...

‘SIFIR HATA YAPMAK ZORUNDASINIZ’

Sözcü TV yayınına katılan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan da hain saldırıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:



Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını ben de sizlerle beraber takip ediyorum. Tabii ki buranın zamanlaması çok ilginç ve açıklamaya göre akşamüzeri 17.15 civarında bu bölgeye yapılmış olması ki yani oradaki güneşin batmasıyla birlikte bu hareketin yani güneşin zaten bu anda bir aydınlanma süresi olarak bakamazsınız olaya. Oldukça yüksek 1740 rakımlı bir tepede olmuş olması ve de bölücü terör örgütü tarafından açıkça belirtildiği üzere yapılmış olması çok önemli. yani şunu sorabilirsiniz; Bu bölge her iki taraf tarafından da böyle bir şey beklentisi içerisindedir Yani oradaki askerin mantalitesi açısından da gündüzden yapılması gereken yani çok büyük gizlilik içerisinde yapılabilir, yapılır. Sıfır hatayla çalışmak durumundasınız o bölgelerde.