9 askerin şehit olduğu hain saldırıda 1740 rakımlı tepe detayı! 2 yıldır tek terörist bile sızamadı...

9 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki çatışmalara ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Saldırının Metina kampı yakınlarında yeni oluşturulan üs bölgesine yapılmaya çalışıldığı, sızmayı farkeden timlerin hemen karşılık verdiği öğrenildi. Kırklareli 41. Komando Tugayı'na bağlı birliklerin geçici üs bölgesine yapılan saldırıya karşılık verildi.
Çatışmaların yakınlarında sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu ve birliklerin dikkatli bir operasyon yürüttükleri aktarıldı. Teröristlerin sızmaya çalıştığı üs bölgesi Kırıklareli 41. Komando Tugayı tarafından oluşturuldu.
Geçici üs bölgesi olarak birliklerin bulunduğu noktaya, teröristler şu an yaşanan ağır kar ve tipi koşullarını fırsat bilerek sızmaya çalıştı, durumu fark eden timler de karşılık vererek teröristlere ağır kayıp verdirdi.
Ağır silahlarla saldıran teröristlerin ilk ateşi sırasında birlikler şehit verirken, çatışmaların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Sözcü TV yayınına katılan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan da hain
saldırıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:
Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını ben de sizlerle beraber takip ediyorum. Tabii ki buranın zamanlaması çok ilginç ve açıklamaya göre akşamüzeri 17.15 civarında bu bölgeye yapılmış olması ki yani oradaki güneşin batmasıyla birlikte bu hareketin yani güneşin zaten bu anda bir aydınlanma süresi olarak bakamazsınız olaya. Oldukça yüksek 1740 rakımlı bir tepede olmuş olması ve de bölücü terör örgütü tarafından açıkça belirtildiği üzere yapılmış olması çok önemli. yani şunu sorabilirsiniz; Bu bölge her iki taraf tarafından da böyle bir şey beklentisi içerisindedir Yani oradaki askerin mantalitesi açısından da gündüzden yapılması gereken yani çok büyük gizlilik içerisinde yapılabilir, yapılır. Sıfır hatayla çalışmak durumundasınız o bölgelerde.