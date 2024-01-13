HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 9 askerin şehit olduğu hain saldırıda 1740 rakımlı tepe detayı! 2 yıldır tek terörist bile sızamadı...

9 askerin şehit olduğu hain saldırıda 1740 rakımlı tepe detayı! 2 yıldır tek terörist bile sızamadı...

13.01.2024 08:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Irak’taki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda 9 askerimizin şehit edilmesi sonrası bölgede operasyonlar sürerken saldırıya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 1740 rakımlı tepe detayı dikkatleri çekerken, bu tepeye üs bölgesi kurulmasıyla birlikte son iki yılda tek bir terörist bile bu bölge üzerinden Türkiye’ye sızma girişiminde bulunamadı. İşte merak edilen üsle ilgili detaylar...

9 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki çatışmalara ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Saldırının Metina kampı yakınlarında yeni oluşturulan üs bölgesine yapılmaya çalışıldığı, sızmayı farkeden timlerin hemen karşılık verdiği öğrenildi. Kırklareli 41. Komando Tugayı'na bağlı birliklerin geçici üs bölgesine yapılan saldırıya karşılık verildi.

Keşfet

Çatışmaların yakınlarında sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu ve birliklerin dikkatli bir operasyon yürüttükleri aktarıldı. Teröristlerin sızmaya çalıştığı üs bölgesi Kırıklareli 41. Komando Tugayı tarafından oluşturuldu.

Geçici üs bölgesi olarak birliklerin bulunduğu noktaya, teröristler şu an yaşanan ağır kar ve tipi koşullarını fırsat bilerek sızmaya çalıştı, durumu fark eden timler de karşılık vererek teröristlere ağır kayıp verdirdi.

Ağır silahlarla saldıran teröristlerin ilk ateşi sırasında birlikler şehit verirken, çatışmaların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre 15 terörist etkisiz hale getirildi.

‘SIFIR HATA YAPMAK ZORUNDASINIZ’

‘SIFIR HATA YAPMAK ZORUNDASINIZ’

Sözcü TV yayınına katılan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan da hain saldırıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını ben de sizlerle beraber takip ediyorum. Tabii ki buranın zamanlaması çok ilginç ve açıklamaya göre akşamüzeri 17.15 civarında bu bölgeye yapılmış olması ki yani oradaki güneşin batmasıyla birlikte bu hareketin yani güneşin zaten bu anda bir aydınlanma süresi olarak bakamazsınız olaya. Oldukça yüksek 1740 rakımlı bir tepede olmuş olması ve de bölücü terör örgütü tarafından açıkça belirtildiği üzere yapılmış olması çok önemli. yani şunu sorabilirsiniz; Bu bölge her iki taraf tarafından da böyle bir şey beklentisi içerisindedir Yani oradaki askerin mantalitesi açısından da gündüzden yapılması gereken yani çok büyük gizlilik içerisinde yapılabilir, yapılır. Sıfır hatayla çalışmak durumundasınız o bölgelerde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit pkk Irak operasyon saldırı
En Çok Okunan Haberler
Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

'Askerlerimizi doğru kullanıyor muyuz?' dedi, haritada parmağıyla gösterdi: Orayı alırsanız kalpleri gider

'Askerlerimizi doğru kullanıyor muyuz?' dedi, haritada parmağıyla gösterdi: Orayı alırsanız kalpleri gider

Çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçildi! Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurdu

Çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçildi! Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurdu

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

Babaannesi küçük çocuğu otobüste unuttu! Arkasından el sallamış

Babaannesi küçük çocuğu otobüste unuttu! Arkasından el sallamış

Meteoroloji'den 11 il için uyarı! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı

Meteoroloji'den 11 il için uyarı! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

Diğer Haberler

CHP lideri Özgür Özel, yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştirecekleri mitingi iptal ettiklerini duyurdu

Özel, yarınki Ankara Tandoğan mitingini iptal ettiklerini duyurdu

Dün gecenin en soğuk ili belli oldu! Eksi 18,3'ü gördüler

Dün gecenin en soğuk ili belli oldu! Eksi 18,3'ü gördüler

Babaannesi küçük çocuğu otobüste unuttu! Arkasından el sallamış... Kimse ismini söyletemedi

Babaannesi küçük çocuğu otobüste unuttu! Arkasından el sallamış

Otobüste şehirler arası yolculuk yaparken üzerine kaynar su dökülmüştü! Firma tazminat ödeyecek

Otobüste üzerine kaynar su dökülmüştü! Karar çıktı

Lise öğrencisini 'Seni MİT'e memur olarak alacağız' yalanıyla kandırıp cinsel istismar! Yeni gelişme... Savcıdan itiraz

'MİT'e alacağız' yalanıyla kandırıp cinsel istismarda yeni gelişme

MİT Kontrterör Daire eski Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.