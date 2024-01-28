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Abant ve Gölcük'te yarıyıl tatili yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

28.01.2024 18:19 | Son Güncelleme:
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Yarıyıl tatilini geçirmek için Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih eden ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı da ziyaretçilerin akınına uğradı. Abant Gölü Milli Parkı'nın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tabiat parkına gelen vatandaşlar kar yağışı altında doyasıya vakit geçirdi.

Yarıyıl tatilini geçirmek için Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih eden ziyaretçiler yoğunluğa neden oldu.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
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KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestirde de tercih edilen tatil lokasyonları arasında yer alıyor.

Bölgede etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı parka gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, kartpostallık görüntüler eşliğinde hatıra fotoğrafı çekiliyor.

Çocuklarıyla parka gelen aileler, yamaçlardan kızak ve şambrelle kayarak keyifli vakit geçiriyor.

YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı da ziyaretçilerin akınına uğradı.

Abant'a araçlarıyla gelen vatandaşlar, milli parkın girişinde yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşturdu, girmeyi başarabilenler ise uzun süre park yeri aradı.

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sömestr Bolu Gölcük Gölcük Tabiat Parkı abant abant gölü yarıyıl tatili
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