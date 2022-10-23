Aç karnına içilen bir kaşık kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın şifası

Zeytinyağı 'sıvı altın' adıyla da biliniyor. Yemeklere kattığı lezzet ve sağlığa olan faydalarıyla sevilerek tüketilen zeytinyağının hakiki olması sağlık için önem taşıyor. Uzmanlar her sabah içilen bir kaşık zeytinyağının birçok faydası olduğunu belirtiyor. Zeytinyağının sadece bir kaşığı öyle hastalıklardan koruyor ki duyanlar şaşırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'da zayıflamak isteyen kişilerin zeytinyağı ve zeytinyağı içeren yemekler tüketmesini öneriyor.

ZEYTİNYAĞININ KIYMETİNİ BİLİN

Karatay, "Zeytin ve zeytinyağının kıymetini bilin. Doğru yoldasınız. Zeytinyağlı yemeye devam edin, ama ekmekten, börekten vazgeçin. Zeytinyağı ve zeytinyağlı sebze yemekleri yerseniz, zayıflarsınız. Zeytinyağı yiyin, zayıflayın” diyor.