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  4. Aç karnına içilen bir kaşık kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın şifası

Aç karnına içilen bir kaşık kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın şifası

23.10.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin ve zeytinyağı sağlık için çok etkili sonuçlar almamızı sağlıyor. Kahvaltılarda ve yemeklerin içerisinde sıklıkla kullanılan zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor. Diğer yağlara göre çok daha faydalı olan bu yağın her sabah bir kaşık içilmesi mucizevi sonuçlar sağlıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'da zeytinyağının faydalarını vurguluyor.

Zeytinyağı 'sıvı altın' adıyla da biliniyor. Yemeklere kattığı lezzet ve sağlığa olan faydalarıyla sevilerek tüketilen zeytinyağının hakiki olması sağlık için önem taşıyor. Uzmanlar her sabah içilen bir kaşık zeytinyağının birçok faydası olduğunu belirtiyor. Zeytinyağının sadece bir kaşığı öyle hastalıklardan koruyor ki duyanlar şaşırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'da zayıflamak isteyen kişilerin zeytinyağı ve zeytinyağı içeren yemekler tüketmesini öneriyor.

ZEYTİNYAĞININ KIYMETİNİ BİLİN

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Karatay, "Zeytin ve zeytinyağının kıymetini bilin. Doğru yoldasınız. Zeytinyağlı yemeye devam edin, ama ekmekten, börekten vazgeçin. Zeytinyağı ve zeytinyağlı sebze yemekleri yerseniz, zayıflarsınız. Zeytinyağı yiyin, zayıflayın” diyor.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

İLTİHABI ÖNLER

İLTİHABI ÖNLER
Zeytinyağı içerisindeki fenoller sayesinde antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önler. İltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Vücuttaki mevcut iltihabı azaltır.

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR
% 70 oranında doymamış yağ asidi içeren zeytinyağı, bu özelliği sayesinde kandaki kolesterol birikimini azaltır. Kalp dostu bir besin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Zeytinyağı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede kilo vermeye yardımcıdır. Diyet yapıyor ya da kilonuzu korumak istiyorsanız, salata ve yemeklerinizde zeytinyağı kullanmanızı öneririz.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Kötü kolesterol türlerinden biri olan LDL kolesterol, pulmoner kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini arttırır. Zeytinyağı içerdiği antioksidanlar sayesinde LDL kolesterolün olumsuz etkilerini azaltır. Ayrıca iyi kolesterol türü olan HDL kolesterolün seviyesini arttırır

SİNDİRİM SİSTEMİNİ TEMİZLER

SİNDİRİM SİSTEMİNİ TEMİZLER
Zeytinyağının en çok bilinen etkilerinden biri de sindirim sürecine destek olmasıdır. Bu mucizevi besin, içerdiği bileşenler sayesinde sindirim sistemini temizler. Bağırsak sağlığını iyileştirir ve fonksiyonlarının doğru şekilde yerine gelmesi için yardımcı olur.
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