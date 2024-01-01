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  4. Adana'da yılbaşı gecesi facia! Anne, baba ve bir çocuk hayatını kaybetti, ikizlerden biri yaşam mücadelesi veriyor

Adana'da yılbaşı gecesi facia! Anne, baba ve bir çocuk hayatını kaybetti, ikizlerden biri yaşam mücadelesi veriyor

01.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Adana'da kahreden haber! Dün gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli sobalarını açık bırakarak uyuyan 4 kişilik bir aileden 3'ü hayatını kaybetti. Anne, baba ve ikiz çocukları çıkan yangından dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. İkiz çocuklardan biri ise hastanede yaşam savaşına devam ediyor.

Adana’da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğer çocuk hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.


Keşfet

SOBA AÇIK UYUDULAR

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, anne Nazan (34), baba Enis (39), 2 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Kaan Lamba, gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu.

Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER AİLEYİ DIŞARI ÇIKARDI

EKİPLER AİLEYİ DIŞARI ÇIKARDI

Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana elektrikli soba
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