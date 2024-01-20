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  4. AK Parti'de kritik gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyuruyor: İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları

AK Parti'de kritik gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyuruyor: İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 14:37 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere adım adım giderken artık bütün adaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'u duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. İşte isim isim adaylar...

31 Mart'a sayılı günler kaldı. Yerel seçimler için artık aday belirleme sürecinde de sona gelindi. AK Parti'de bu çerçevede yarışacak isimleri belirledi. Bilindiği üzere Büyükşehir adayı Murat Kurum olmuştu. Bugün de 39 ilçenin adayları ilan ediliyor. AK Parti iki ilçede ise MHP adayını destekleyecek.

İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe'nin aday olacak isimleri dün akşam aradığı ve tebrik ettiği bildirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Sevgili İstanbullular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Partimizi 31 Mart'ta temsil edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta Murat Kurum'un da aralarında olduğu 27 ilimizin adaylarını tanıtmıştık. Cumhur İttfakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz illeri de açıkladık.

Bugün İstanbul'da AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı açıklıyoruz.

Amacımız kimi yerlere bizzat giderek kimi yerlere ilçe başkanlarımızı göndererek aday tanıtım toplantılarımızı tamamlamaktır.

Biz seçim dönemlerini tempoyu daha da artmanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın vesilesi olarak görüyoruz. Hele söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor. Böyle bir şehri başka türlü kucaklamak mümkün değil.

"HALİÇ'E KOKUDAN YAKLAŞILMIYORDU"

Binlerce yıldır her medeniyeti her toplumu her cihangirin hayalini süsleyen İstanbul'a hizmet etmenin şerefi dünya malının tamamına değişilmez.

Bu İstanbul'a hizmet etmek için 1994 yılında milletimizin huzurunda, karşımızda altyapısı çökmüş, üstyapısı perişan bir şehir vardı. Çöp, çukur, çamur; İstanbul buydu. Haliç'e kokudan yaklaşılamıyordu. Ben Kasımpaşalıyım. Haliç'le beraber yaşadım. Bu Haliç ne yazık ki ne zaman biz temizlemeye başladık, o zaman bugünkü Haliç oldu. Haliç'ten o zamanlar itibariyle 9,5 milyon metreküp çamur çıkardık. Bu çamuru Alibeyköy'de bir taş ocağına naklettik. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar.

TEMEL ATMAMA ELEŞTİRİSİ

Kağıthane'de bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Biz ise temel üstüne temel koyma mücadelesi verdik. İstanbulumuzda bu yarışı biz yaptık. Suyu akmayan, ulaşımı dökülen, çevresini gecekonduların kuşattığı, çöplükleri patlayan, yollarında yürünmeyen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı, üstlendiğimiz sorumluluğun ağırlığını da gösterdi. Tarihi ve kültürel değerlere yakışmayan bu görüntü kaldırmak için ekiplerimizi kurduk, imkanları seferber ettik.

İMAMAOĞLU'NA 'POŞET' GÖNDERMESİ

Son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruk kaldı. Bu güzel şehir, 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. İstanbul'un yönetimini devralanlar, temel atmama töreniyle başladılar. Atmadıkları temel Silahtarağa Arıtma Tesisi projesiydi. Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince, burası yeniden ölmeye, kokmaya başladı. Hatalarından ders çıkarmak yerine vizyonsuzluklarını İstanbul'un dikey bahçelerini yok ederek devam ettirdiler. Aynı zihniyet poşet göndermesiyle arzı endam ediyor.

Keşfet

İŞTE AK PARTİ'NİN İSTANBUL'DAKİ İLÇE ADAYLARI

AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu

AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan

AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğüncü

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan aday
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