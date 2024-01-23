HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AK Partili 'düşman kardeşler' barıştı! Melih Gökçek'le adaylığı açıklanan Turgut Altınok arasındaki çeyrek asırlık buzlar böyle eridi

AK Partili 'düşman kardeşler' barıştı! Melih Gökçek'le adaylığı açıklanan Turgut Altınok arasındaki çeyrek asırlık buzlar böyle eridi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 16:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin merkezi Ankara'da AK Parti yarışa Turgut Altınok ile katılmayı seçti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise bu durum hakkında yapacağı yorum merak ediliyordu. Gökçek ile Altınok arasındaki gerginlik hemen hemen herkes tarafından biliniyordu. İkili arasında buzların eridiği, ilk adımı ise Gökçek'in attığı belirtildi. İşte detaylar...

Yerel seçim öncesinde siyasi arenadaki hareketlilik devam ediyor. Bu kez yaşanan gelişme AK Partili iki isim arasında yaşandı. Melih Gökçek ile Turgut Altınok arasındaki küslük sona erdi ve buzlar eridi. İşte detaylar...

Keşfet

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin Ankara'nın önemli isimleri eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile AK Parti'nin ABB adayı Turgut Altınok arasındaki küslüğün sona erdiğini yazdı.

İkili arasındaki ilk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara adayı olarak Turgut Altınok'u duyurmasıyla başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli dikkat çeken Gökçek bu haberin ardından X'te Altınok'u takibe aldı. Altınok'ta bu hamleye kayıtsız kalmayarak takibe geri dönüş yaptı ve Gökçek'i takibe aldı.

Melih Gökçek'in oğlu ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise Altınok'u adaylık ilanından önce takibe aldı.

Bu hamlenin ardından çeyrek asırlık küslük 'bitti' olarak yorumlandı.

Söz konusu yazıda ikilinin yakın bir zamanda bir araya gelerek fotoğrafta verebileceği iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Ankara turgut altinok
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi

Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi

Esenyurt saldırganı kaçtıktan sonra dehşet saçmış! İfadesi hayret ettirdi

Esenyurt saldırganı kaçtıktan sonra dehşet saçmış! İfadesi hayret ettirdi

Hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden hayatı karardı!

Hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden hayatı karardı!

Kızının cansız bedeni Antalya'da sahile vurmuştu! Acılı baba konuştu: Tesellimiz var

Kızının cansız bedeni Antalya'da sahile vurmuştu! Acılı baba konuştu: Tesellimiz var

İstanbul'da vahşet! Arkadaşının kafasını kesip balkondan attı

İstanbul'da vahşet! Arkadaşının kafasını kesip balkondan attı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.