AK Partili 'düşman kardeşler' barıştı! Melih Gökçek'le adaylığı açıklanan Turgut Altınok arasındaki çeyrek asırlık buzlar böyle eridi

Yerel seçim öncesinde siyasi arenadaki hareketlilik devam ediyor. Bu kez yaşanan gelişme AK Partili iki isim arasında yaşandı. Melih Gökçek ile Turgut Altınok arasındaki küslük sona erdi ve buzlar eridi. İşte detaylar...
Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin Ankara'nın önemli isimleri eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile AK Parti'nin ABB adayı Turgut Altınok arasındaki küslüğün sona erdiğini yazdı.
İkili arasındaki ilk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara adayı olarak Turgut Altınok'u duyurmasıyla başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli dikkat çeken Gökçek bu haberin ardından X'te Altınok'u takibe aldı. Altınok'ta bu hamleye kayıtsız kalmayarak takibe geri dönüş yaptı ve Gökçek'i takibe aldı.
Melih Gökçek'in oğlu ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise Altınok'u adaylık ilanından önce takibe aldı.
Bu hamlenin ardından çeyrek asırlık küslük 'bitti' olarak yorumlandı.
Söz konusu yazıda ikilinin yakın bir zamanda bir araya gelerek fotoğrafta verebileceği iddia edildi.