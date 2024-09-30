AKOM'dan uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! İstanbul'da gece gündüze döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için bu gece etkili olacağı tahmin edilen yağışla ilgili uyarı üstüne uyarı yapılmıştı. Kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkisini gösteriyor.