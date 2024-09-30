AKOM'dan uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! İstanbul'da gece gündüze döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için bu gece etkili olacağı tahmin edilen yağışla ilgili uyarı üstüne uyarı yapılmıştı. Kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkisini gösteriyor.
AKOM uyarı üstüne uyarı yapmıştı. İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış başladı. Gök gürültülü sağanak yağışın ardından kentte gece adeta gündüze döndü. O anlar sosyal medyada böyle görüntülendi.
Bahçeşehir'de çekilen görüntüde yağmur, yıldırım ve fırtına böyle görüntülendi.
Esenyurt'ta yağış sonrası yollar göle döndü. Rögar kapaklarının tıkanması sonucu cadde ve sokaklarda sular birikti.
Sabaha kadar İstanbul il genelinde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yağış anında fırtına yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra İstanbul Valiliği de kentte beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı. Balkanlar’dan gelecek yağışlı havayla hava sıcaklığının 4 ila 8 derece düşeceği bildirildi.