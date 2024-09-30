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AKOM'dan uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! İstanbul'da gece gündüze döndü

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.09.2024 00:28
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) saat vermişti. Şiddetli yağış ve fırtına gece saatlerinde başladı. Kuzey yönden esen rüzgar sıcaklığı 8 ila 10 derece düşürdü. Şiddetli yağışın ardından şimşeklerin çakmasıyla İstanbul geceden, gündüze döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için bu gece etkili olacağı tahmin edilen yağışla ilgili uyarı üstüne uyarı yapılmıştı. Kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkisini gösteriyor.

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GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ!

GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ!

AKOM uyarı üstüne uyarı yapmıştı. İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış başladı. Gök gürültülü sağanak yağışın ardından kentte gece adeta gündüze döndü. O anlar sosyal medyada böyle görüntülendi.

BAHÇEŞEHİR'DE YILDIRIM ANI!

BAHÇEŞEHİR'DE YILDIRIM ANI!

Bahçeşehir'de çekilen görüntüde yağmur, yıldırım ve fırtına böyle görüntülendi. 

Esenyurt'ta yağış sonrası yollar göle döndü.  Rögar kapaklarının tıkanması sonucu cadde ve sokaklarda sular birikti. 

SABAHA KADAR SÜRECEK!

SABAHA KADAR SÜRECEK!

Sabaha kadar İstanbul il genelinde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yağış anında fırtına yaşanacak.

SICAKLIK DÜŞÜYOR!

SICAKLIK DÜŞÜYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra İstanbul Valiliği de kentte beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı. Balkanlar’dan gelecek yağışlı havayla hava sıcaklığının 4 ila 8 derece düşeceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul yağış
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