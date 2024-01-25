Akşener için olay yaratacak 'Togo Kuleleri' iddiası! "AK Partili iki isimle görüştü, 180 derece döndü" diyerek açıkladı: Duyunca şoke oldum!

İYİ Parti'de yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla katılma kararının ardından adeta istifa depremi yaşanmıştı. Alınan karar sonrası çok sayıda isim partiden istifa etmişti. İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen eski İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da, Meclis üyeleriyle birlikte partiden ayrılma kararı almıştı. Halk TV yayınına katılan İbrahim Özkan, yaşanan süreci anlatırken, Genel Başkan Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.
İbrahim Özkan, İYİ Parti'nin CHP'nin iş birliği tekliflerini reddetmesinin nedeninin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'da bulunan Togo Kuleleri'nde eski AK Parti'li iki isimle yaptığı görüşme olduğunu ve bu görüşmeden sonra 180 derece dönüşüm yaşadığını iddia etti.
İşte Özkan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
"Çok üzerinde durulmadı ama ben söylemek isterim. Sayın Meral Akşener'in, Togo Kuleleri'ndeki AK Partili Cemil Çiçek ve Abdulkadir Aksu ile yaptığı görüşmeleri inceleyin.
Muhalefette bulunan bir siyasi partinin genel başkanının, orada iki tane AK Partili eski bakanla ne görüştüğünü merak ediyorum. Benim kafam buradaki görüşmeye takılmış durumda."
"Toplantıdan hemen sonra enteresan dönüşümler yaşandı. Mesela 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a dönün. Ben oradaydım ve yerel dinamiklerde iş birliği yapılacağı söylendi. 2 gün sonra sayın Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalara tamamen şoke oldum."
"Muhalefetle iş birliğine bütün kapıları kapatır bir hale döndü. Orada ne olduğunu çözemedik ve biz de tabii ki komplo teorisyeni olduk.