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  4. Akşener için olay yaratacak 'Togo Kuleleri' iddiası! "AK Partili iki isimle görüştü, 180 derece döndü" diyerek açıkladı: Duyunca şoke oldum!

Akşener için olay yaratacak 'Togo Kuleleri' iddiası! "AK Partili iki isimle görüştü, 180 derece döndü" diyerek açıkladı: Duyunca şoke oldum!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.01.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'deki istifa dalgasında partiden ayrılan isimlerin başında gelen İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan Genel Başkan Meral Akşener'le ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi. Akşener'in Togo Kuleleri'nde eski AK Partili iki isimle yaptığı görüşme sonrası tamamen farklı bir tutum sergilediğini iddia eden Özkan, "Benim kafam buradaki görüşmeye takılmış durumda. Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalara tamamen şoke oldum." diye konuştu.

İYİ Parti'de yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla katılma kararının ardından adeta istifa depremi yaşanmıştı. Alınan karar sonrası çok sayıda isim partiden istifa etmişti. İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen eski İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da, Meclis üyeleriyle birlikte partiden ayrılma kararı almıştı. Halk TV yayınına katılan İbrahim Özkan, yaşanan süreci anlatırken, Genel Başkan Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.


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"TOGO KULELERİ SONRASI 180 DERECE DEĞİŞTİ"

"TOGO KULELERİ SONRASI 180 DERECE DEĞİŞTİ"

İbrahim Özkan, İYİ Parti'nin CHP'nin iş birliği tekliflerini reddetmesinin nedeninin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'da bulunan Togo Kuleleri'nde eski AK Parti'li iki isimle yaptığı görüşme olduğunu ve bu görüşmeden sonra 180 derece dönüşüm yaşadığını iddia etti.

"AKŞENER, CEMİL ÇİÇEK VE ABDULKADİR AKSU İLE GÖRÜŞTÜ"

"AKŞENER, CEMİL ÇİÇEK VE ABDULKADİR AKSU İLE GÖRÜŞTÜ"

İşte Özkan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Çok üzerinde durulmadı ama ben söylemek isterim. Sayın Meral Akşener'in, Togo Kuleleri'ndeki AK Partili Cemil Çiçek ve Abdulkadir Aksu ile yaptığı görüşmeleri inceleyin.

"BENİM KAFAM BURADAKİ GÖRÜŞMEYE TAKILMIŞ DURUMDA"

"BENİM KAFAM BURADAKİ GÖRÜŞMEYE TAKILMIŞ DURUMDA"

Muhalefette bulunan bir siyasi partinin genel başkanının, orada iki tane AK Partili eski bakanla ne görüştüğünü merak ediyorum. Benim kafam buradaki görüşmeye takılmış durumda."

"AFYON'DAN 2 GÜN SONRA AÇIKLAMALARIYLA ŞOKE OLDUM"

"AFYON'DAN 2 GÜN SONRA AÇIKLAMALARIYLA ŞOKE OLDUM"

"Toplantıdan hemen sonra enteresan dönüşümler yaşandı. Mesela 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a dönün. Ben oradaydım ve yerel dinamiklerde iş birliği yapılacağı söylendi. 2 gün sonra sayın Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalara tamamen şoke oldum."

"KOMPLO TEORİSYENİ OLDUK"

"KOMPLO TEORİSYENİ OLDUK"

"Muhalefetle iş birliğine bütün kapıları kapatır bir hale döndü. Orada ne olduğunu çözemedik ve biz de tabii ki komplo teorisyeni olduk.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti ibrahim özkan
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