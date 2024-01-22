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  4. Sahillerde kabus devam ediyor! Antalya'da 2 ceset Muğla'da 1 ceset daha bulundu: Cinsiyeti bile tespit edilemiyor

Sahillerde kabus devam ediyor! Antalya'da 2 ceset Muğla'da 1 ceset daha bulundu: Cinsiyeti bile tespit edilemiyor

22.01.2024 13:16 | Son Güncelleme:
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Son günlerde yaşanan gizemli cesetlere yenileri eklendi. Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset daha bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükseldi. Öte yandan Muğla sahillerine de 1 ceset daha vurdu. İşte detaylar...

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bir otelin sahilinde, sabah saatlerinde 2 ceset bulundu. Aynı saatlerde Muğla'da da 1 cesede daha ulaşıldı. Korkunç olayın gizemi çözülememekle birlikte kaçak bir göçmen teknesinin battığı düşünülüyor. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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CİNSİYETLERİ BİLE TESPİT EDİLEMEDİ

Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset buldu. Cesetlerin iskelet haline geldiği belirtildi.

KAÇAK GÖÇMEN TEKNESİ İHTİMALİ

KAÇAK GÖÇMEN TEKNESİ İHTİMALİ

Cesetler, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu.

Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

BİR CESET DE MUĞLA DA VURDU

BİR CESET DE MUĞLA DA VURDU

Muğla'da sahilde kadın cesedi bulunduMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sahilde kadın cesedi bulundu. Kara yoluyla ulaşımın olmadığı Gökyar Burnu mevkisinde sahilde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bir kolu olmayan kadın cesedi bulundu. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Antalya Valiliği yaptığı açıklamada "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelenmesi sonucu ortaya çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
antalya ceset
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