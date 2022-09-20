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  4. ASELSAN tesisinden paylaştı! Hava savunma sistemlerini tanıtırken dikkat çeken diyalog: "Eğer gizli değilse..."

ASELSAN tesisinden paylaştı! Hava savunma sistemlerini tanıtırken dikkat çeken diyalog: "Eğer gizli değilse..."

20.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, ASELSAN'ın tesisinde hava savunma sistemleri hakkında ASELSAN yetkililerinden bilgiler aldı. Yarar ile Proje Müdür Dinçer Nalbantoğlu arasında geçen bir diyalog dikkat çekti. "İlk girdiğimde çok ilginç bir şey öğrendim; hayret ettim, beni çok etkiledi" diyen Yarar, Nalbantoğlu'ndan "gizli değilse" bir donanımı anlatmasını istedi. Öte yandan Yarar, Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin düşmanlar için bir 'kara kutu' olduğunu ifade etti.

Dünyada çatışmaların sıklaştığı, savaşların eşiğine gelindiği bir dönemde Türkiye de savunma sanayisini güçlendirmeye devam ediyor. ASELSAN da Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmaları arasında yer alıyor. Her geçen gün geliştirilen ve bir yenisi eklenen hava savunma sistemleri en merak edilen sistemler arasında yer alıyor. Mete Yarar da ASELSAN'ın tesisinde hava savunma sistemleriyle ilgili bilgiler alıp paylaştı. İşte ASELSAN'ın o çok merak edilen sistemleri...

İŞTE ASELSAN'IN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Orta irtifanın unsurları arasında ilk olarak 'Kalkan' yer alıyor. Kalkan, orta irtifanın sensörü görevini görüyor. Tüm hedeflerin tespit, takip işlemi bu sensörle icra ediliyor. Aynı zamanda hedefin tanımlanma faaliyeti de yürütülüyor.
Atış kontrol merkezi ise sistemin beyni. Komuta kontrol ve atış kontorl faaliyetlerinin hepsini bu atış kontrol merkezi yapıyor. Atış kontrol merkezine bağlı 3 tane füze fırlatma sistemi ve elektrooptik sistemi bulunuyor.
Füze fırlatma sistemine gelindiğinde, her füze fırlatma sisteminde 6 tane füze bulunuyor. Bir bataryada 18 adet ve üstü füze var. Tehdide göre kararlarını veriyor, çözüm üretiyor ve o çözüme göre tüm ateşlemeleri icra ediyor.

ELEKTROOPTİK DE ATIŞTA KULLANILABİLİYOR

ELEKTROOPTİK DE ATIŞTA KULLANILABİLİYOR
Elektrooptik sistemi ise öldürme değerlendirme yapıyor. Ayrıca elektrooptikle de atış yapma yeteneği sisteme kazandırılmış bulunuyor. Radarın kullanılamadığı ya da kapatılmak zorunda kalındığı durumlarda elektrooptikle de atış yapılabiliyor.

YENİ KABİLİYETLER EKLENECEK

YENİ KABİLİYETLER EKLENECEK
Hisar serisinin program müdürü Şaban Karakaya, orta irtifa sistemiyle ilgili şunları söylüyor: "Yeni yeteneklerimiz olacak. Menzili daha da arttırma, 25'ten daha da öteye götürme. Algoritmik olarak yapabileceğimiz konular da var daha uzak menzil yapmak üzere. Donanımsal olarak da sisteme yeni kabiliyetler ekleyeceğiz."
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Anahtar Kelimeler:
Aselsan hava savunma sistemleri
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