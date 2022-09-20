ASELSAN tesisinden paylaştı! Hava savunma sistemlerini tanıtırken dikkat çeken diyalog: "Eğer gizli değilse..."

Dünyada çatışmaların sıklaştığı, savaşların eşiğine gelindiği bir dönemde Türkiye de savunma sanayisini güçlendirmeye devam ediyor. ASELSAN da Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmaları arasında yer alıyor. Her geçen gün geliştirilen ve bir yenisi eklenen hava savunma sistemleri en merak edilen sistemler arasında yer alıyor. Mete Yarar da ASELSAN'ın tesisinde hava savunma sistemleriyle ilgili bilgiler alıp paylaştı. İşte ASELSAN'ın o çok merak edilen sistemleri...

İŞTE ASELSAN'IN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Orta irtifanın unsurları arasında ilk olarak 'Kalkan' yer alıyor. Kalkan, orta irtifanın sensörü görevini görüyor. Tüm hedeflerin tespit, takip işlemi bu sensörle icra ediliyor. Aynı zamanda hedefin tanımlanma faaliyeti de yürütülüyor.

Atış kontrol merkezi ise sistemin beyni. Komuta kontrol ve atış kontorl faaliyetlerinin hepsini bu atış kontrol merkezi yapıyor. Atış kontrol merkezine bağlı 3 tane füze fırlatma sistemi ve elektrooptik sistemi bulunuyor.

Füze fırlatma sistemine gelindiğinde, her füze fırlatma sisteminde 6 tane füze bulunuyor. Bir bataryada 18 adet ve üstü füze var. Tehdide göre kararlarını veriyor, çözüm üretiyor ve o çözüme göre tüm ateşlemeleri icra ediyor.

ELEKTROOPTİK DE ATIŞTA KULLANILABİLİYOR Elektrooptik sistemi ise öldürme değerlendirme yapıyor. Ayrıca elektrooptikle de atış yapma yeteneği sisteme kazandırılmış bulunuyor. Radarın kullanılamadığı ya da kapatılmak zorunda kalındığı durumlarda elektrooptikle de atış yapılabiliyor.