Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir ve nereli? Azra Gülendam Haytaoğlu neden öldürüldü?

Hiçbir haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu günlerdir aranıyordu. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği öğrenildi. Bunun ardından Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kim öldüğü ve neden öldüğü araştırılmaya başlandı.

Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşındaydı ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisiydi. En son Antalya'da Lara bölgesinde görülen Haytaoğlu'na uzun süredir ulaşılamıyordu.

Twitter üzerinden #AzraGülendam hastagı ile binlerce kişi Haytaoğlu'nu bulmaya ve bulmak için sesini duyurmaya çalışıyordu. Haytaoğlu bir emlakçı tarafından tecavüze uğrayarak öldürüldü. Genç kadının katili, cinayeti çapraz sorguda itiraf etti.