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  4. Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir ve nereli? Azra Gülendam Haytaoğlu neden öldürüldü?

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir ve nereli? Azra Gülendam Haytaoğlu neden öldürüldü?

02.08.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 gündür haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürüldüğü öğrenildi. Cinayeti işleyen katil, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kim olduğu, kaç yaşında öldüğü ve neden öldüğü merak konusu oldu. Azra Gülendam Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisiydi.

Hiçbir haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu günlerdir aranıyordu. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği öğrenildi. Bunun ardından Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kim öldüğü ve neden öldüğü araştırılmaya başlandı.

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir?

Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşındaydı ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisiydi. En son Antalya'da Lara bölgesinde görülen Haytaoğlu'na uzun süredir ulaşılamıyordu.
Twitter üzerinden #AzraGülendam hastagı ile binlerce kişi Haytaoğlu'nu bulmaya ve bulmak için sesini duyurmaya çalışıyordu. Haytaoğlu bir emlakçı tarafından tecavüze uğrayarak öldürüldü. Genç kadının katili, cinayeti çapraz sorguda itiraf etti.
Cinayete kurban giden genç kadın Antalya'da ablası ile birlikte yaşıyordu. Genç kızın ailesinin ise Adana'da yaşadığı öğrenildi. Haytaoğlu'nun İnstagram hesabı bulunmamaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti

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