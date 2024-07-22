Cumhurbaşkanı Erdoağan’a ayaklanma tehdidinde bulunan haber spikeri Gülçin Tosun’a RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den tepki: ‘Haddi değil!’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Now Tv haber spikeri Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Şahin'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında… — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) July 22, 2024

"Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir."

NE OLMUŞTU?

Now Tv haber spikeri Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan yasa tasarısı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımında Tosun, "Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" demişti.

İşte Tosun'un o paylaşımı: