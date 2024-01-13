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Babaannesi küçük çocuğu otobüste unuttu! Arkasından el sallamış... Kimse ismini söyletemedi

13.01.2024 12:34 | Son Güncelleme:
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Bursa’da, babaannesi tarafından belediye otobüsünde unutulan 6 yaşındaki U.E.K.'yi, son durakta tüm yolcular indikten sonra şoför fark etti. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen U.E.K. ailesine teslim edildi. U.E.K.’nin babaannesine el salladığı ve tek başına yaptığı yolculuk araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ocak saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Bursa Caddesi’nde meydana geldi. U.E.K., babaannesi ile birlikte Mevlana- Yiğitler Mahallesi hattında çalışan D2/A numaralı belediye otobüsüne bindi. Yavuzselim Mahallesi'ndeki durakta inen babaanne, otobüs hareket ederken, torununu unuttuğunu fark etti.

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6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BABAANNESİ TARAFINDAN OTOBÜSTE UNUTULDU

Babaanne, peşinden koştuğu otobüse yetişemeyip sesini de sürücüye duyuramayınca polis merkezine giderek müracaatta bulundu.

Küçük çocuğun otobüste unutulduğu ise son durakta tüm yolcuları inen şoför tarafından fark edildi.

Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen U.E.K.'ye, burada tost ve meyve suyu ikram edildi.

Şoförlerin ve çevredekilerin bütün çabalarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği, ailesinin Yavuzselim Polis Merkezi’ne müracaatı üzerine belirlendi.

Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak önce polis merkezine, ardından da Mevlana Mahallesi’ndeki ailesine götürerek teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çocuk otobüs
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