Bağışıklıklar düştü uçuklar artmaya başladı! Uçuğu en kısa sürede geçirmek için etkili yöntem

Hava durumu değişimleri ve yetersiz beslenme bağışıklık sisteminin düşmesine neden oluyor. Düşen bağışıklık sistemi de vücudumuza mikroplara açık hale getiriyor. Herpes simpleks virüsüne bağlı olarak görülen uçuk, mikrobik bir enfeksiyon. Genellikle dudak, ağız ve diş etinde görülen uçuk, bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde 1 hafta içinde geçiyor. Ancak bazı durumlarda bu süre uzayabiliyor. Dudak çevresinde görülen uçuk, kaşıntılı ve ağrılı yaralara neden olabiliyor. Bu şikayetleri azaltmak adına doğal ürünler kullanılıyor.
UÇUK NEDEN OLUR?
İlk enfeksiyondan sonra, virüs sonsuza dek sinir hücrelerinde kalır. Güneş ışığına maruz kalma, yorgunluk, stres ya da hormonal değişiklikler gibi tetikleyiciler virüsü harekete geçirerek ortaya bir uçuk çıkarır.
UÇUK NASIL GEÇER?
ALOE VERA
Aloe vera, cilt hücrelerinin onarılmasına yardımcı olur. Pamuk yardımıyla uçuk olan bölgeye aloe vera sürerek iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.
SÜT
Süt, özellikle uçuk yeni çıkmaya başladığı dönemlerde işe yarar. Bir pamuğu süte batırıp uçuk olan bölgeye hafifçe bastırarak uçuğun iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.
NANE YAĞI
İçeriğinde antiviral bileşenler olan nane yağı, uçuğun iyileşmesine katkıda bulunur. Uçuk çıkacağını anladığınız zaman kulak çubuğuna 1-2 damla nane yağı damlatın. Bu çubuğu uçuk olan bölgeye sürün.
ÇAY
Siyah çay, özellikle uçuğun sebep olduğu ağrıları geçirme konusunda etkilidir. Bir adet demlenmiş siyah poşet çayı uçuğun üzerine koyun ve 5 dakika bekletin. Bu sayede ağrınız azalacak ve kabarıklık daha hızlı iyileşecektir. (Çay poşeti kesinlikle sıcak olmamalıdır.)
SARIMSAK
Birçok hastalığın tedavisine destek olan sarımsak, mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Bir diş sarımsağı ortadan ikiye kesip uçuğun üzerine yerleştirerek iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.
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