Bağışıklıklar düştü uçuklar artmaya başladı! Uçuğu en kısa sürede geçirmek için etkili yöntem

Hava durumu değişimleri ve yetersiz beslenme bağışıklık sisteminin düşmesine neden oluyor. Düşen bağışıklık sistemi de vücudumuza mikroplara açık hale getiriyor. Herpes simpleks virüsüne bağlı olarak görülen uçuk, mikrobik bir enfeksiyon. Genellikle dudak, ağız ve diş etinde görülen uçuk, bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde 1 hafta içinde geçiyor. Ancak bazı durumlarda bu süre uzayabiliyor. Dudak çevresinde görülen uçuk, kaşıntılı ve ağrılı yaralara neden olabiliyor. Bu şikayetleri azaltmak adına doğal ürünler kullanılıyor.

UÇUK NEDEN OLUR?

İlk enfeksiyondan sonra, virüs sonsuza dek sinir hücrelerinde kalır. Güneş ışığına maruz kalma, yorgunluk, stres ya da hormonal değişiklikler gibi tetikleyiciler virüsü harekete geçirerek ortaya bir uçuk çıkarır.