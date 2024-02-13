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  4. Belediye binasında katledilmişti, son yolculuğuna uğurlandı! Zeydan Karalar isyan etti: Bunun arkasında başka bir şey var

Belediye binasında katledilmişti, son yolculuğuna uğurlandı! Zeydan Karalar isyan etti: Bunun arkasında başka bir şey var

13.02.2024 13:05 | Son Güncelleme:
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Dün Adana'da Büyükşehir Belediye Binası içinde silahlı saldırı gerçekleşmiş, Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük vücuduna isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetmişti. Güdük için belediye binası önünde tören düzenlenirken aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Zeydan Karalar törende yaptığı konuşmada, "Türkiye ne hale geldi. 'Çocuklarım aç' dediği için işe aldım. Sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi." diyerek "Bunun arkasında başka

Adana'da makamında, belediyeye bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük (40) için tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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AKŞAM SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail G., dün saat 12.30 sıralarında bir süre makamında sohbet ettiği Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'e ateş açtı.

Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Mikail G., polis merkezine gidip, teslim oldu. Güdük ise akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Emniyete götürülen Mikail G., ilk ifadesinde Samet Güdük tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Adana Valiliği de konunun 'alacak-verecek' meselesi yüzünden olduğunu açıkladı. Adana Büyükşehir Belediyesi ise para meselesinin sadece bir olasılık olduğunu, güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla gerçeğin ortaya çıkacağını kaydetti.

TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Samet Güdük'ün babası İsmail Güdük, annesi Aysel Güdük, eşi Duygu Güdük, kardeşi Mehmet Güdük ile oğlu Demir Güdük (9) tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Aileyi belediye çalışanları teselli etmeye çalıştı. Başkan Zeydan Karalar da törende gözyaşlarını tutamadı. Güdük'ün Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine tuttuğu takım olan Adana Demirspor'un atkısı ve karanfiller atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Adana silahlı saldırı
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