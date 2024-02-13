Belediye binasında katledilmişti, son yolculuğuna uğurlandı! Zeydan Karalar isyan etti: Bunun arkasında başka bir şey var

Adana'da makamında, belediyeye bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük (40) için tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

