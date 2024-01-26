Belediyede işçiydi, CHP'den aday oldu! Eşi bile aday olduğunu televizyondan öğrendi: 1 arabam var, böyle de kalacak

Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Antalya’nın en büyük ilçelerinden Konyaaltı’nda CHP’nin adayı, Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Cem Kotan oldu. Siyasetin zenginlikle bağdaştırılmasına karşı olduğunu söyleyen Kotan, “Ben bu bayrağı devralarak taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde, Antalya’nın birçok ilçesinde partilerin adayları belli olmaya başladı. Kentin en büyük ilçelerinden olan, 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP’nin adayı Semih Esen’in yüzde 66,85, AK Parti’nin adayı Gaye Doğanoğlu’nun yüzde 30,86 oy aldığı Konyaaltı’nda CHP’den 21 kişi başkan adayı olmak için başvurdu.
Konyaaltı ilçesinde belediye başkanlığını 4 dönemdir kazanan CHP, adaylarının Cem Kotan olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından kentin en çok konuşulan ismi haline gelen Kotan, hakkında yapılan paylaşımlar ve çıkarılan sahte dava belgeleriyle bir süre gündemden düşmedi. Daha önce Muratpaşa Belediyesi meclis üyeliği yapan Kotan, son olarak Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışıyordu. Adaylığının açıklanmasının ardından görevinden istifa eden Kotan, seçim çalışmalarına başladı.
2004 yılından bu yana siyasetin içinde olduğunu söyleyen Cem Kotan, “Partide farklı görevler alıp 2014 yılında belediye meclis üyesi seçildim. Bu süreçte Adalya Vakfı’nın müdürlüğünü yapıp, engelsiz çocukların eğitmenliğini yaptım. Kendi isteğimle çocuklarımızla müzik eğitmenliği yaptım. 2019’da ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışmaya başladım.
Orada da kadınlarımızla ilgili projelerin içerisinde yer aldım. Yerel seçim sürecinde de aday adaylık başvurumu yaptım. Genel başkanımızın, parti meclisimizin kararıyla aday gösterildim" dedi.
Adaylığı açıklandıktan sonra eşi Demet ve oğlu Can Ali ile mutluluk yaşadıklarını belirten Kotan, “Aday olduğumun haberini eşime veremedim. Eşim televizyondan öğrendi. 1 saat sonra telefonla görüşebildik. Çok değerli aday adayı arkadaşlarımız vardı. Partimizin bizi tercih etmesi çok kıymetli. Böyle bir hayalim vardı. Meclis üyeliği yaptım, birim sorumluluğu yaparak projelerin içerisinde yer aldım. Bunlar benim için tecrübeydi.