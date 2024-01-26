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Belediyede işçiydi, CHP'den aday oldu! Eşi bile aday olduğunu televizyondan öğrendi: 1 arabam var, böyle de kalacak

26.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde partilerin tercih ettiği adayların özellikleri gündem olmaya devam ediyor. CHP'nin Antalya'nın en büyük ilçelerinden biri olan ve 4 dönemdir CHP'de olan Konyaaltı ilçesinde gösterdiği aday Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olan Cem Kotan oldu. Kotan eşinin bile adaylığını TV'den öğrendiğini belirtti. "1 arabam var" diyen Kotan, "Bu hayatımda çok mutluyum, böyle de kalacak" dedi.

Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Antalya’nın en büyük ilçelerinden Konyaaltı’nda CHP’nin adayı, Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Cem Kotan oldu. Siyasetin zenginlikle bağdaştırılmasına karşı olduğunu söyleyen Kotan, “Ben bu bayrağı devralarak taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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21 KİŞİ ADAYLIK İÇİN BAŞVURDU

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde, Antalya’nın birçok ilçesinde partilerin adayları belli olmaya başladı. Kentin en büyük ilçelerinden olan, 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP’nin adayı Semih Esen’in yüzde 66,85, AK Parti’nin adayı Gaye Doğanoğlu’nun yüzde 30,86 oy aldığı Konyaaltı’nda CHP’den 21 kişi başkan adayı olmak için başvurdu.

4 DÖNEMDİR CHP'DE

4 DÖNEMDİR CHP'DE

Konyaaltı ilçesinde belediye başkanlığını 4 dönemdir kazanan CHP, adaylarının Cem Kotan olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından kentin en çok konuşulan ismi haline gelen Kotan, hakkında yapılan paylaşımlar ve çıkarılan sahte dava belgeleriyle bir süre gündemden düşmedi. Daha önce Muratpaşa Belediyesi meclis üyeliği yapan Kotan, son olarak Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışıyordu. Adaylığının açıklanmasının ardından görevinden istifa eden Kotan, seçim çalışmalarına başladı.

"2019'DA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADIM"

"2019'DA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADIM"

2004 yılından bu yana siyasetin içinde olduğunu söyleyen Cem Kotan, “Partide farklı görevler alıp 2014 yılında belediye meclis üyesi seçildim. Bu süreçte Adalya Vakfı’nın müdürlüğünü yapıp, engelsiz çocukların eğitmenliğini yaptım. Kendi isteğimle çocuklarımızla müzik eğitmenliği yaptım. 2019’da ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışmaya başladım.

Orada da kadınlarımızla ilgili projelerin içerisinde yer aldım. Yerel seçim sürecinde de aday adaylık başvurumu yaptım. Genel başkanımızın, parti meclisimizin kararıyla aday gösterildim" dedi.

‘EŞİM TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ’

‘EŞİM TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ’

Adaylığı açıklandıktan sonra eşi Demet ve oğlu Can Ali ile mutluluk yaşadıklarını belirten Kotan, “Aday olduğumun haberini eşime veremedim. Eşim televizyondan öğrendi. 1 saat sonra telefonla görüşebildik. Çok değerli aday adayı arkadaşlarımız vardı. Partimizin bizi tercih etmesi çok kıymetli. Böyle bir hayalim vardı. Meclis üyeliği yaptım, birim sorumluluğu yaparak projelerin içerisinde yer aldım. Bunlar benim için tecrübeydi.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Konyaaltı CHP aday
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