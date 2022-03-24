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Benzin fiyatları güncel liste 24 Mart 2022! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 24 Mart 2022 Perşembe

24.03.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları güncel liste 24 Mart Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son gelen zamların ardından akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? İşte 24 Mart 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin fiyatları güncel liste 24 Mart 2022 Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 24 Mart 2022 Perşembe sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 24 Mart 2022 Benzin fiyatları güncel liste ve ayrıntılar...

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 24 MART 2022!

Benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan bugün yapılacak NATO zirvesinin brent petrol ve benzin fiyatı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?
Benzine gelen 1 lira 68 kuruş zammın ardından benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayanırken, motorinin fiyatı 1 lira 59 kuruşluk zam sonrası 22 TL oldu.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?
Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansıyor. 23 Mart Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş zam geldi. Böylelikle benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayanmış oldu.

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 24 MART 2022 PERŞEMBE

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 24 MART 2022 PERŞEMBE
23 Mart'tan geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş zam yapılmıştı. Böylelikle motorinin litre fiyatı 22 TL'yi geçmiş oldu.
İstanbul'da bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir’de ise 22,33 TL oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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