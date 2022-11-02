Bilime göre erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu 7 detay! Kendinize aşık etmeniz çok kolay

Çekici özellikler her zaman ilgimizi çekiyor. Toplumda çekici bulunan kişiler çok daha fazla seviliyor. Ancak kişilerin çekici buldukları özellikler kadınla erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Kadınlar için çok normal gelen detaylar erkeklerin oldukça etkilenmesini sağlayabiliyor. Yapılan araştırmalar erkeklerin kadınlarda en çekici buldukları özellikleri buldu.

ERKEKLERİN KADINLARDA ÇEKİCİ BULDUĞU ÖZELLİKLER

DUDAKLAR Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçları, dudakların bir kadının en çekici fiziksel özelliği olduğunu buldu. Bunu kabul etmek için tek yapmanız gereken, özellikle kırmızı ruj sürdüğünüzde ne kadar muhteşem göründüğünüzü düşünmek.

YÜZ SİMETRİSİ Yüzünüzün sol tarafının yüzünüzün sağ tarafıyla eşleşmesinin mükemmel olması erkekler tarafından oldukça çekici bulunuyor.

GÜÇLÜ GÖZ TEMASI Gözlerin ruhun penceresi olduğunu söylediğini unut, çünkü onlar aynı zamanda bir sevgilinin dikkatini çekmenin kapısıdır. Birinden hoşlandığınızda gözbebekleriniz biraz daha genişliyor. İnsanlar görünüşe göre genişlemiş göz bebeklerine çok ilgi duyuyorlar. Çıkarılan ders: Gözlerinizi hedeflediğiniz kişiye sabitleme fırsatını asla kaçırmayın.

BEYAZ DİŞLER Araştırmalar, düz, beyaz dişlerin de çok çekici olduğunu gösteriyor.