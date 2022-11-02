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  4. Bilime göre erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu 7 detay! Kendinize aşık etmeniz çok kolay

Bilime göre erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu 7 detay! Kendinize aşık etmeniz çok kolay

02.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler ile kadınların ilişkiye olan bakış açıları değişiklik gösterebiliyor. Erkekler gözlerine çekici gelen kadınlara karşı büyük ilgi duyuyor. Kadınların fark etmeden yaptığı, giydiği bazı şeyler erkekleri baştan çıkartabiliyor. İşte bilime göre erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu özellikler...

Çekici özellikler her zaman ilgimizi çekiyor. Toplumda çekici bulunan kişiler çok daha fazla seviliyor. Ancak kişilerin çekici buldukları özellikler kadınla erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Kadınlar için çok normal gelen detaylar erkeklerin oldukça etkilenmesini sağlayabiliyor. Yapılan araştırmalar erkeklerin kadınlarda en çekici buldukları özellikleri buldu.

ERKEKLERİN KADINLARDA ÇEKİCİ BULDUĞU ÖZELLİKLER

DUDAKLAR

DUDAKLAR
Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçları, dudakların bir kadının en çekici fiziksel özelliği olduğunu buldu. Bunu kabul etmek için tek yapmanız gereken, özellikle kırmızı ruj sürdüğünüzde ne kadar muhteşem göründüğünüzü düşünmek.

YÜZ SİMETRİSİ

YÜZ SİMETRİSİ
Yüzünüzün sol tarafının yüzünüzün sağ tarafıyla eşleşmesinin mükemmel olması erkekler tarafından oldukça çekici bulunuyor.

GÜÇLÜ GÖZ TEMASI

GÜÇLÜ GÖZ TEMASI
Gözlerin ruhun penceresi olduğunu söylediğini unut, çünkü onlar aynı zamanda bir sevgilinin dikkatini çekmenin kapısıdır. Birinden hoşlandığınızda gözbebekleriniz biraz daha genişliyor. İnsanlar görünüşe göre genişlemiş göz bebeklerine çok ilgi duyuyorlar. Çıkarılan ders: Gözlerinizi hedeflediğiniz kişiye sabitleme fırsatını asla kaçırmayın.

BEYAZ DİŞLER

BEYAZ DİŞLER
Araştırmalar, düz, beyaz dişlerin de çok çekici olduğunu gösteriyor.

GÜZEL GÜLÜMSEME

GÜZEL GÜLÜMSEME
Başka bir araştırma, erkeklerin çok gülen kadınlara çok çekildiğini gösteriyor. Bu da oldukça doğru çünkü gülümsemek kadınları somurtmaktan ve kaşlarını çatmaktan daha güzel kılıyor. Erkekler, gülümseyen kadınlardan önemli ölçüde daha fazla etkileniyor. Onları etkilemek için ufak bir gülümseme yeterli.
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