Bırakıp koşarak uzaklaştılar! Şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi... Bir ili karıştırdı: Bakın olayın aslı ne çıktı

Edirne'de fark edilen şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün Meriç Nehri kıyısında bulunan sosyal tesislerinin girişine saat 19.00 sıralarında bir grup, çanta bıraktıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Bölgeye ekipler sevk edilirken patlayıcı ihtimaline karşılık önlem alındı ve bomba imha uzmanları devreye girdi. Gerçek ise sonradan anlaşıldı. İşte detaylar...

EDİRNE'DEKİ ŞÜPHELİ ÇANTA PANİĞİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Tesis görevlisinin şüpheli çantanın bırakıldığını fark edip bildirmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kaçan ve 4 kişi oldukları belirlenen şüphelilerden 2'sini yakaladı, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

Çantada olası patlayıcı ihtimaline karşı, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden kara yolu araç ve yaya trafiğine kapatılıp, geniş kapsamlı önlem alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bomba imha uzmanı ekipler geldi.

Ekiplerin yaptığı incelemede şüpheli çantanın içinde giysi ve gıda maddeleri olduğu belirlendi.