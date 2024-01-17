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  4. Bitkilerin profesöründen bin bir derde faydalı öneri: Tarih boyunca birçok hastalığa derman oldu! Duyan soluğu markette aldı

Bitkilerin profesöründen bin bir derde faydalı öneri: Tarih boyunca birçok hastalığa derman oldu! Duyan soluğu markette aldı

17.01.2024 09:58 | Son Güncelleme:
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Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan pırasanın tarih boyunca birçok hastalığa derman olarak kullanıldığını ifade etti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, özellikle kış aylarının da bolca tüketilen pırasanın insan sağlığına bilinmeyen faydalarını sıraladı.

Keşfet

Pırasanın allium yani aslında soğan sarımsak ailesinden geldiğini ve özellikle Orta ve Doğu Akdeniz bölgesinde yetiştiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, pırasanın kökeni ve yetiştiriciliğinin çok eskilere dayandığını dile getirdi.

Binlerce yıllık bir mutfak geçmişi olan pırasanın Mısırlılar ve Mezopotamyalılar gibi antik medeniyetler tarafından da yetiştirildiğine dikkat çeken Karabulut, “Zamanla Avrupa’nın çeşitli bölgelerine yayılmış ve çeşitli bölgesel mutfaklarda önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde pırasa, dünyanın birçok yerinde yetiştirilmekte olup hafif soğan tadı ve yemek pişirme çeşitliliği nedeniyle tercih edilmektedir. Akdeniz kıyısında yetiştirildiği bilinmekte olup özellikle nemli toprakta yetiştiğine dair bulgular çöl ikliminde de rahatlıkla yetişiyor. Farmakoloji ve ilaç biliminde sakinleştirici özelliği olan opiadlara benzeyen bir madde içerdiğini savunan özelikle Romalılar döneminde uykuyu kolaylaştırması için pırasayı yemeklerin sonunda yiyorlardı. Bu şekilde rahatlıkla uykuya daldıklarını bildirmişlerdir” dedi.

Dünya çapında yaygın olarak baharat ve çeşni olarak yetiştirilen pırasanın sağlık açısından uçucu yağlar gibi ikincil metabolitler de içerdiğini ifade eden Karabulut, “Polisakkaritler, fenoller ve diğer kükürt içeren bileşikler. Bu aktif maddeler soğangiller bitkilerine sadece eşsiz bir koku vermekle kalmaz, aynı zamanda koku sağlar. Farklı soğansı bitkilerinin benzersiz kokusu temel olarak başlıca alliin ve izoalliin olan farklı sistein öncüleri içerir.

Organik sülfitler bitkilerde bulunan ana biyoaktif bileşenlerden biridir ve kükürt içeren sebzelerin tüketiminin insan sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Zengin organik sülfitleri ile bilinir” ifadelerine yer verdi.

SAĞLIĞA FAYDALARI OLDUKÇA FAZLA

SAĞLIĞA FAYDALARI OLDUKÇA FAZLA

Kalorisi düşük olan Pırasanın C, K ve beta-karoten vitaminleri gibi mükemmel bir Sülfit içeren antioksidan kaynağı olduğunu da kaydeden bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, “Pırasa Antiinflamatuar özelliklere sahip olması nedeniyle yaşlanmayı geciktiren özelliklere sahiptir. Göz sağlığını koruma özelliği olarak özeliklle Karotenoidler arasında zeaksantin içerdiği K vitamini aracılı olduğu düşünülmektedir. Katarakt riskini ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunu korur. Sağlıklı kemikleri korur ve osteoporoz riskini azalttığı bilimsel çalışmalarda geçmektedir. Pırasa kalbiniz için sağlıklıdır ve kalp atış hızınızın azalmasına katkıda bulunur. İyi bir folat ve B6 kaynağıdırlar. Felç riskini azalttığını da not edelim. Homosistein düzeylerini dengede tutmaya çalışarak, damar hasarı ve kan pıhtılarının oluşumunu azaltarak arterlerin daralmasını önler.

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