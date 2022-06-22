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Bodrum'a 8 km uzaklıktaki Keçi Adası'nda Yunan provokasyonu! Adadaki askerler ve yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi

22.06.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'un 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nda (Pserimos) Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması görüntülendi. Adada helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ile gözetleme kulelerinin olduğu tespit edilirken; adaya çizilen Yunan bayrağının iki yanına mevzilenen topçu bataryaları, yakından geçen tekne ve gemilerden de görülebiliyor.

Yunanistan'ın Türkiye ile gerilimi tırmandıran Keçi Adası'ndaki (Pserimos) provokasyonu kayıt altına alındı. Bodrum'a sadece 8 kilometre uzaklıkta bulunan adada hukuka aykırı olarak bulunan silahlı Yunanistan askerleri ve ağır silahlar olduğu görüntülendi. Servis edilen fotoğraflarda helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ile gözetleme kulelerinin olduğu belirlendi. İşte gündem yaratan Keçi Adası'ndan dikkat çeken kareler...

KEÇİ ADASI'NDAKİ YUNAN ASKERLERİ VE AĞIR SİLAHLAR

Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor.
Bunlardan biri olan ve İstanköy ile Kelemez arasında bulunan Keçi Adası, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne en yakın ada.
Uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi.
Yunan medyasında geniş yer bulan bu ziyaret sırasında Miçotakis, sosyal medya hesabından, adaya çizilen Yunan bayrağını "Ege'nin mavisi bayrağın mavisiyle buluşuyor" notuyla paylaştı.

ULUSLARARASI HUKUKUN İPTALİ

ULUSLARARASI HUKUKUN İPTALİ
Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar görüntülendi.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Türkiye Yunanistan
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